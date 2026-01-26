「a drop in the ocean」の意味は？比喩表現のひとつです！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「大海の一滴」でした！

「a drop in the ocean」は比喩的な表現として使われ、行動や貢献が全体の問題や状況に比べて非常に小さなものであることを強調します。

「a drop in the bucket」も同じ意味で使うことができますよ。

「Our donation is just a drop in the ocean of the total funding they need.」

（私たちの寄付は彼らが必要とする資金総額の一部「大海の一滴」に過ぎない）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。