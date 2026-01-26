「学校に行きたい」「友達に会いたい」…さいたま市教育委員会によって小学校から除籍されたクルド人女児の悲痛な「叫び」

――「この国に生まれたことが、罪ですか？」

日本で生まれ、日本語しか知らずに育ちながら、在留資格を持たず生きる子どもたちがいる。国民健康保険にも入れず、進学や就労の道も閉ざされ、強制送還の不安と隣り合わせの日々を送る。

子どもたちを物語の主役とした書籍『仮放免の子どもたち』では、データや政策を整理したコラムも収録し、外国人政策の「今」を描き出す。

＊本記事は、池尾 伸一『仮放免の子どもたち ｢日本人ファースト」の標的』（２６年１月２２日発売）の一部を抜粋・編集しています。

不当な除籍処分

2024年9月5日。さいたま市内の小学校の教室。

6年生のクルド人の女児、アリヤ（11）は母のエルダ、親族の日本人の女性とともに、さいたま市教育委員会の事務局の担当者と机を挟んで向き合っていた。

2年前に日本に来たアリヤはKポップの大ファンで、歌って踊るのが大好き。将来はアイドルになりたいという活発な子だ。しかし、この日はアリヤにとって悲しい処分が下されようとしていた。

「それじゃあ、結局、日本に住み続けることを示す書類はないということですか」。教育委員会の担当者は言った。

親族の女性が答えた。

「そうなんです。きのう家族は入管に行ったんですが、何の申請もできなくて」

「ではやむをえませんね。このままでは除籍とせざるをえないでしょう」。教育委員会の担当者は言った。

帰り道、アリヤは親戚の女性に聞いた。

「学校これからも行けるの？」

女性が答えた。

「もう学校に来られないんだって」

「そんなのやだよ」。アリヤは悲しくなった。涙が頬をつたった。

翌朝、アリヤはもう一度母に聞いた。

「きょう学校行ってもいい？」

「もう行けないんだよ、アリヤ。残念だけどね」

アリヤは赤いランドセルを悲しそうに見つめた。さいたま市の教育委員会はアリヤをその日、9月6日付で除籍としていた。教室のアリヤの椅子と机も片付けられていた。

「仮放免」でも小・中学校には通えるはずなのに....

〈さいたま市内の○○小学校で、クルド人の女の子が除籍された可能性がある。9月から行けなくなっているらしい〉。わたしがそんな情報を耳にしたのは、その年の暮れも押し迫った12月下旬のことだった。クルド人の支援団体に親族から情報が入ったのだった。

まさか、そんなことがあるのか。わたしは信じられなかった。

小・中学校については、文科省は在留資格がない外国籍の子どもでも、受け入れるよう全国の自治体に通知を出しているのだ。現に、在留資格がなくなり「仮放免」となったクルド人の子どもたちは、小・中学校に通っている。もし本当に除籍になっていたら大変なことだ。小6で学校に行けなくなれば、中学校だって行けないだろう。その子の将来はどうなるのか。

年末年始にかけて、わたしは懸命に情報収集した。その子の家庭が分かった。

年明け早々に、訪ねてみた。

その女の子、アリヤがしょんぼり床に座っていた。クルド人の家では、椅子に座る習慣はあまりない。じゅうたんに直に独特のあぐらのような形で座るのだ。

「学校にいつから行ってないの？」と聞く。

すると「去年の夏休みから」と答えた。

やっぱり情報は本当だったのだ。半年間も学校に行っていない計算になる。

「学校は好きだったの？」

「好きだった」と答えた。

「勉強は何が好きなの？」

「家庭科と理科が好き」

「学校行きたい？」と聞く。

「行きたい。友達に会いたい」

元気がなく、悲しそうだ。

アリヤの住むアパートから小学校まで約100メートルの至近距離だ。家で過ごすアリヤの耳には、校庭で遊ぶ子どもたちの声や登下校の時のおしゃべりの声が聞こえてくる。それなのに、友達からも勉強からも切り離されて、一人で家にいないといけないのだ。

つらいだろうなと考えた。

その後、アリヤの兄や母にも話を聞き、状況が分かってきた。日本に長く住むいとこの男性が通訳をしてくれた。

アリヤが両親と日本に来たのは2022年11月のことだった。トルコで迫害されたとして難民として来たのだった。アリヤはすぐ小学校の4年生に編入された。家族は23年1月に難民申請したが、24年7月22日に不認定となり、在留資格もなくなった。難民申請は1回目の不認定が確定しても、新しい理由を加えればさらに申請できる。このため、アリヤの一家ももう一度申請しようとしたが、東京入管は受け付けようとしなかった。「どうしても申請するなら施設に収容しますよ」。一家は代理人の弁護士も頼んでおらず、引き下がらざるをえなかった。

従来なら、この時点で在留資格がないが、収容されないまま、外で生活をすることを許可する「仮放免許可書」が発行されるのが通例。だが、一家は「仮放免」にもならないまま宙ぶらりんの状態に置かれていた。

しかし、一家は帰る意思はなかった。アリヤも小学校に通い続けたいとの希望を伝えていた。それにもかかわらず、さいたま市の教育委員会は「在留資格がない」として、アリヤを除籍にしたのであった。兄のシルヴァンは「子どもが小学校に行くことも認めないなんておかしい」と怒りをぶつけた。

国の方針から逸脱した「さいたま市教育委員会」

その後もさらに、文科省に取材をした結果、さいたま市教育委員会の判断が国の方針から逸脱している疑いが濃厚になってきた。前でも触れたが、日本は、1994年に「児童の権利に関する条約」（子どもの権利条約）を批准している。この条約は小学校や中学校の初等教育については「義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする」と定めている。

ここで重要なのは、「すべての国民」とせず「すべての者」としていることだった。外国人でも在留資格がなくても、その国に住む子どもなら、どんな子でも教育を受ける権利があるというのが「子どもの権利条約」の理念だった。1979年に日本が批准した別の国際人権条約である社会権規約でも同じ定めをしている。

文科省はこれらの国際条約を批准したことに基づき、在留資格がなくても住所がその自治体にあれば、小・中学校に受け入れるよう通知しているのだ。直近では2012年の初等中等教育局長による教育委員会教育長への通知で「仮に、（在留資格を示す）在留カード等の提示がない場合であっても、一定の信頼が得られると判断できる書類により、居住地等の確認を行うなど、柔軟な対応を行うこと」と明記していた。在留資格がなくても、アパートの賃貸契約など住んでいることが確認できれば子どもを小・中学校に受け入れるよう定めたのだ。

アリヤの家族も在留資格はないが、アパートの賃貸契約書類などはあり、さいたま市に住んでいることは証明できる。それにもかかわらず、さいたま市の教育委員会は除籍にしたのだ。

（※外国人当事者及び家族は注記のない限り仮名。敬称略。当事者らの年齢は取材時点。）

