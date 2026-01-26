LOAとSwarovski®Crystalsが紡ぐ、香りと光の新体験「Water Wave」誕生

香りは目に見えないからこそ、記憶に深く残るもの。LOA THE OILが大切にしてきた“余韻”の美しさに、Swarovski®Crystalsの光の哲学が重なり、新たなコラボレーションプロダクト「Water Wave」が誕生しました。日常にそっと溶け込みながら、確かな存在感を放つその佇まいは、フレグランスという枠を超えた体験そのもの。香りと光が織りなす静かなラグジュアリーを、髪を通して感じてみてはいかがでしょうか♡

香りと光が共鳴する背景

LOA THE OILは、香りが立ち上がる一瞬だけでなく、時間とともに変化し人の空気に溶け込むプロセスを大切にしてきました。

一方、Swarovski®Crystalsは光の反射や奥行きを磨き続けてきた存在。

分野は違えど「感覚に残るものをつくる」という姿勢が共鳴し、香りと光をひとつの体験として結びつけたのが「Water Wave」です。

主張しすぎないのに、記憶に残る。その静かな存在感が、このコラボレーションの核となっています。

イプサから敏感肌の新提案。「MEセンシティブn」でゆらぎにくい透明肌へ

Water Waveに込めた世界観

「Water Wave」は、水面に触れた瞬間に生まれる波紋と、その上で揺らめく光をイメージしたプロダクト。揺らぎながら広がり、やがて消えていくまでの時間そのものを、美しさとして表現しています。

目に見えない香りと、目に映る輝きが重なり合うことで生まれる感覚のレイヤーは、日常の中に静かな余韻を残します。香りを纏う行為が、ひとつの記憶として刻まれていくような体験です。

香りと質感が導く余韻

纏った瞬間に広がるのは、フリージアやミュゲ、アップル、プラムがきらめく透明感のあるトップノート。やがてローズ、アイリス、ジャスミンが重なり、香りは奥行きを増していきます。

ラストにはピーチとムスクがやさしく包み込み、内側からにじむようなオーラを演出。香りの変化とともに感じる光の気配が、「Water Wave」という体験を完成させます。

LOA Made with Swarovski®Crystals 「Water Wave」

価格：15,000円（税抜）

発売日：2026年1月22日発売

容量：100mL

生産国：日本

内容：LOA THE OIL Water Wave／LOA THE OIL “CARE” Water Wave

※本プロダクトは、香りと質感、そして佇まいまでを含めた体験として設計されています。詳細な展開情報については、LOA公式チャネルにてご確認ください。

日常に残る、静かなラグジュアリー

LOA Made with Swarovski®Crystals「Water Wave」は、香りを楽しむだけのヘアオイルではありません。香りが広がり、やがて余韻として消えていくまでの時間を、光とともに味わうためのプロダクトです。

派手さではなく、静かに心に残る美しさを求める大人の女性にこそ手に取ってほしい一本。毎日のケアタイムが、少し特別なひとときへと変わります♪