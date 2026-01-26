¡È¿¿·õ¤µ¡É¤¬¥¤¥Ã¥×¥¹¤Î¸¶°ø¤Ë¡©ÂÐ½èË¡¤Ï¡Ö¿ô10ÉÃ¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¥¹¥¤¥ó¥°¡×
〝¥¤¥Ã¥×¥¹〞¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¤«¤«¤ë¡£¤·¤«¤â¥´¥ë¥Õ¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¤Û¤É¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª
¤Ê¤¼¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ë¤«¤«¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹îÉþ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò»öÁ°¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¤¥Ã¥×¥¹Í½ËÉ¤ÎºÇÁ±ºö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤Þ¤Ç¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
ÅÅµ¤¤¬Áö¤ë¤Î¤Ï¥¤¥Ã¥×¥¹¤ÎÁ°Ãû
Ä¹Ç¯¡¢¥¤¥Ã¥×¥¹¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤¬¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ê¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ã±¤Ê¤ë¥¹¥é¥ó¥×¤Î¿Í¤â¼«Ê¬¤Ï¥¤¥Ã¥×¥¹¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¤¤¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤¿¤À¥Ø¥¿¤Ê¤À¤±¡£µ»½ÑÅª¤Ë¹îÉþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¤¤Ê¤¯¤¯¤ê¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤é¤â¥¤¥Ã¥×¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎºÝ¤Ë¡¢¼ê¤ËÅÅµ¤¤¬Áö¤ë¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤À¥¹¥é¥ó¥×¡£¥¤¥Ã¥×¥¹¤ÎÁ°Ãû¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¼ê¤ËÅÅµ¤¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¡£¼£¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¼ê¤ËÅÅµ¤¤¬Áö¤ë¤Î¤Ï¡¢µÕ¤Ë¤è¤¤¤Û¤¦¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥ê¤Ã¤È¼ê¤¬áã¤ì¤¿¤È¤¤Ë°Õ³°¤È°¤¯¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤è¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ÏËÜÅö¤Î¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÅµ¤¤¬Áö¤ë¤Î¤Ï¥¤¥Ã¥×¥¹¤ÎÆþ¸ý¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¥¤¥Ã¥×¥¹¤À¤È¼«Ê¬¤Ë°Å¼¨¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤³¤«¤éËÜÅö¤Î¥¤¥Ã¥×¥¹¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êª»ö¤¬¥¹¥íー¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë
¼ê¤ËÅÅµ¤¤¬Áö¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÆÍ¤µÍ¤á¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼¡¤Ï¾É¾õ¤¬ÌÜ¤Ë¤¤Æ¡¢ÌÜ¤Ë±Ç¤ëÊª»ö¤¬¥¹¥íー¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Â®¤¤¥¹¥Ôー¥É¤ÇÄÉÆÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ë¤Þ¤Ç¤¬Ì¯¤Ë¥¹¥íー¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊâÆ»¤«¤é²¿¤«¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¡¢±¿Å¾¼ê¤Ï¤¹¤°È¿±þ¤·¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÈ¿±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï»ö¸Î¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢Æ°¤¤¬¥¹¥íー¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤Ï»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ë¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¸«¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢²óÈò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÜÅö¤Î¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Ï¥Ã¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ë¥Üー¥ë¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò£¸»þ´Ö°Ê¾åÂÇ¤Ã¤¿
»ä¤Î¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ï¥Æ¥£ー¥·¥ç¥Ã¥È¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤ë¤«±¦¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÂÐºö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥£ー¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÂÇ¤Ä¥Ñー£³¤Ç¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ê¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤ó¤È¤«Ä¾¤½¤¦¤ÈÉ¬»à¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¡¢Îý½¬¾ì¤Ç¥É¥é¥¤¥Ðー¤À¤±£±£°£°£°È¯°Ê¾åÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐºö¤ò»î¤·¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢£±£°£°£°È¯ÂÇ¤Ä¤Î¤Ë£¸»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ë¡£Îý½¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢º¸¼ê¤¬³«¤«¤Ê¤¤¤Û¤ÉÈèÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÉÔ°Â¤ò¤«¤¾Ã¤·¤¿¤¤¤«¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¤¥Ã¥×¥¹¹îÉþ¤Ë¤Ï²¿¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥×¥í¤Ï¤ä¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£Ä«µ¯¤¤ë¤È¤â¤¦µ¤»ý¤Á°¤¯¤Æ¡¢Áá¤¯Îý½¬¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¶ì¤·¤¯¤Æ¤â¥Üー¥ë¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤ë¡£·ë¶É¡¢¿²¤Æ¤â¥´¥ë¥Õ¡¢µ¯¤¤Æ¤â¥´¥ë¥Õ¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£º£¡¢¤¢¤Î¤³¤í¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ï¤«¤¨¤Ã¤Æ¿¼¤ß¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Lesson¡§¿ô10ÉÃ¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë
»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¿¶¤ê¤Ë¤¯¤µ¤ä°ãÏÂ´¶¤¬½Ð¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤Î¤É¤Î²Õ½ê¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤¼¤Ò¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²òÀâ¡á¿À»³Î´»Ö
¡ü¤«¤ß¤ä¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡¿1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥×¥íÆþ¤ê7Ç¯ÌÜ¤Î2004Ç¯¡¢¡ÖJCB¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤â8°Ì¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¡¢¿¼¹ï¤Ê¥Æ¥£ー¥·¥ç¥Ã¥È¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ë´Ù¤ë¡£¸½ºß¤Ï¶¥µ»¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¡¢Æü¿À¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£
¹½À®¡á¥³¥ä¥Þ¥«¥º¥Ò¥í¡¡
¼Ì¿¿¡áÅÄÃæ¹¨¹¬