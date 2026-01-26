女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は26日、第81話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第81話は、松野トキ（郄石あかり）は野津サワ（円井わん）との仲違いに落ち込む。レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は松野司之介（岡部たかし）と結託し、トキを励まそうと“あるもの”を披露。その折、なみ（さとうほなみ）が福間（ヒロウエノ）を連れ、トキの新居を訪れる。思わぬ来客にトキは驚く。一方、サワは白鳥倶楽部で勉強中。そこへ庄田多吉（濱正悟）が現れ、自分は帝大卒、東京の中学で英語教師だったと明かし…という展開。

ヘブンは自分が“月の人間”だとし、手品を披露。トキの帯へ“瞬間移動”した紙には「ダイジョブ」と書かれていた。

なみは「ヘブン先生日録」のトキに励まされたと感謝した。

サワは天国長屋から出るため、誰の力も借りたくない。庄田は「わしの力を利用するぐらいのつもりで教わったらどう？」と提案した。

トキはサワに手紙を書こうとしたが、断念。梶谷吾郎（岩崎う大）の連載記事はネタ枯れ。ヘブンはトキに「オサワサンノハナシ、ドウデスカ？」と持ち掛けた。

SNS上には「“ダイジョブ”に泣ける」「月曜初っ端から泣ける」「表現を変えてくれる庄田。本当の賢さがありそう」「助けてもらうのが苦手な人に対して100点満点の回答」「おぉ、新聞を“利用する”わけか！」「なるほど、梶谷を利用してやれと」「怒られるか、許されるか」「火に油を注ぐだけでは？」などの声。ヘブンの提案は吉か凶か。