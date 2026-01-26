【バンコク＝井戸田崇志】２０２５年の新車販売台数で、マレーシアがインドネシアを初めて抜き、東南アジアで最大の市場となった。

高い経済成長で販売を伸ばすマレーシアに対し、日本メーカーが高いシェア（占有率）を握るインドネシアとタイは落ち込んでおり、日本メーカーは戦略の見直しが迫られそうだ。

初の栄冠

マレーシア自動車協会（ＭＡＡ）によると、２５年の新車販売台数は前年比０・５％増の８２・１万台で、４年連続で過去最高を更新した。一方、首位を守ってきたインドネシアは７・２％減の８０・４万台（卸売りベース）に減少した。タイも６０万台程度の見込みで、マレーシアの首位は確実な見通しだ。ＭＡＡのモハメド・シャムソール会長は現地メディアで、「安定した国民所得が販売を支え続ける」と期待を示した。

世界銀行の２４年の統計では、マレーシアの人口は３５００万人で、インドネシア（２・８億人）やタイ（７１００万人）より少ない。だが、１人あたり国民総所得は１万１６５０ドル（約１８０万円）で、インドネシアの２・４倍、タイの１・６倍に上る。マレーシアの２４年の国内総生産（ＧＤＰ）は５・１％と高い成長率を維持しており、国民の消費意欲の高さが新車販売台数を増やしている。

日本勢は苦戦

一方で、インドネシアとタイは、かつて１００万台を超える圧倒的な市場を誇ってきた。しかしインドネシアでは、安い中国製品の流入により工場閉鎖や人員削減が相次いだことで中間層が減少し、購買力が低下しているとされる。

タイは成長率が鈍化し、自動車ローン審査の厳格化が新車販売の伸び悩みにつながっている。両国では中国勢が電気自動車（ＥＶ）の大幅な値引き販売を行い、さらなる値下げを見込む消費者の買い控えが起こっていることも要因とされる。

両国には日本メーカーの工場が集積し、かつては約９割のシェアを誇っていたが、市場縮小に伴い、日本車の販売も苦戦している。

一方、成長するマレーシア市場で、新車販売シェアは国民車ブランドと言われる現地メーカーのプロドゥアが４割、プロトンが２割を占め、日本メーカーは計３割弱にとどまる。市場の変化に伴い、日本メーカーは東南アジア戦略を見直す必要がありそうだ。