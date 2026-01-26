広島・森翔平投手（２８）が２５日、マツダスタジアムの室内練習場での合同自主トレに合流した。４〜２１日まで高知市で米大リーグ、カブスの今永昇太投手（３２）との３年連続となる自主トレに参加。「今永塾」を通して胸郭の柔軟性が重要と実感。柔らかさを身に付け“究極の間”を習得し、開幕ローテ争いを勝ち抜く決意だ。

室内練習場の気温計が５度を表示する寒さの中、森は腕を振った。キャッチボールの球は力強く、回転も鋭い。３年連続の「今永塾」参加。柔軟性の必要を再認識し、固めてきたフォームは、しなやかだった。

「僕には、もっと柔軟性が必要だなと思った。胸郭周りが動けば、フォームの中で『間』がつくれるようになる。そこをしっかり確保することが大事かなと思いました」

自身と今永の投球を映像で確認すると、投球時の「間」に違いがあった。「僕のフォームは（軸足が地面に）着いた時、体が一緒についていっちゃってる感じ」。今永からも「もっと『間』が欲しいね」と言われたという。

開幕ローテーション入りして７勝８敗、防御率３・５５で終えた昨季を、「（球速が）１４０キロ台前半に落ちて、（球速を）出そうとして無理に力を入れたら、（球の出どころが）見やすくなってしまった」と総括した。

胸郭周辺が柔軟に動けば、投球動作の中で「間」がつくれると分析。元来「体が硬い」そうで、小さい頃から苦手で避けてきたストレッチが日課になった。「究極の間」をつくるために流す地道な汗に、今季に懸ける意気込みが見える。

技術面に加え、野球に対する考え方や姿勢でも今永から刺激を受けた。

「哲学者というか、常に考えている。ひらめきが常にあるんだと思います。細かいところまで考えているのが、すごいなと思った」

練習メニューをなぞるだけではなく、その意図や目的を考える。思考し続けることの大切さをあらためて学び、それが成長を後押ししていると実感した。高知ではブルペン入りし、７〜８割の力感で４０球程度を投げてきた。昨季の平均球速１４２、３キロから、シーズンでは１４５キロ以上まで引き上げる青写真も描く。

開幕ローテ争いは横一線。新井監督は競争を前面に押し出し、激しいサバイバルからのチーム力底上げを狙う。

「強い気持ちを持ってやっていきたい」

短く、シンプルな言葉に、全ての思いを込めた。