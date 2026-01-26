蠍座は片思いが成就する予感！獅子座は将来について話し合うと◎ 1/26〜2/8【上弦の月｜藤島佑雪の月星座別・12星座占い】
1月26日は上弦の月。上弦の月から下弦の月までの、月星座別の恋模様をお届けします。教えてくれるのは元銀座ホステスで占い師＆開運アドバイザーの藤島佑雪さん。星からのメッセージで、ツラい恋や苦しい恋にさよならしてハッピーな恋を手に入れましょう！
■月星座を調べるには？
月星座は、自分が生まれた瞬間に月が位置していた星座で決まります。ご存知ない方は「石井ゆかり・月星座を読む」で調べてみましょう。
正確な月星座を知るには生年月日と出生時間が必要となりますが、出生時間が不明でも調べることは可能です。
■月星座が「牡羊座」のあなた
シングルさんは諦めちゃダメ！ 魅力を磨いて、楽しみながら成就を待ちましょう！ カップルさんはお相手のためにキレイになって、2人でおいしいものでも食べて。
♡ツラ恋の処方箋
簡単に手放さないでね！
■月星座が「牡牛座」のあなた
シングルさんは頭で考えずに感覚を大事にして。好きでもない人を追いかけるのは一番ダメ。カップルさんは自分の思う通りに接すればいいですよ。
♡ツラ恋の処方箋
他人の意見に惑わされないでくださいね。
■月星座が「双子座」のあなた
シングルさんはスペックのいい人じゃなくて、気の合う人を探すのが近道。カップルさんは形にこだわると本当に大切なものが見えなくなりそう。
♡ツラ恋の処方箋
大事なものは目に見えなかったりしますからね。
■月星座が「蟹座」のあなた
シングルさんはイケてるなって思う友達に紹介や仲立ちを頼んでみたら？ カップルさんはお互いの友達を交えて、焼肉とか行っちゃうといいかもね。
♡ツラ恋の処方箋
友達を紹介できない恋はしちゃダメ。
■月星座が「獅子座」のあなた
シングルさんはいい恋をしたかったら、収入や資産を増やしましょう。経済力のある女性は引っ張りだこです！ カップルさんは将来について、話し合うとよさそう。
♡ツラ恋の処方箋
うまくいかないときは、おいしいものを食べましょう。
■月星座が「乙女座」のあなた
シングルさんは初めて訪れるキラキラした場所で出会いがありそう。片思いさんはデートに誘うなら、キラキラしたレストランが吉。カップルさんは安定。
♡ツラ恋の処方箋
常にお相手に、何より自分に敬意を持って。
■月星座が「天秤座」のあなた
シングルさんは女性らしい装いを心がけると、モテそうです。カップルさんはイチャイチャするのが円満の秘訣。ボディタッチ多めでお願いします。
♡ツラ恋の処方箋
女性として見られることを否定しないでくださいね。
■月星座が「蠍座」のあなた
シングルさんは信頼できる人と恋が始まりそうです。片思いも成就の予感。カップルさんは結婚が決まることも？ また、結婚について話し合うのもおすすめです。
♡ツラ恋の処方箋
遊びでいいや、って勝負を投げないようにしましょう。
■月星座が「射手座」のあなた
シングルさんは体のラインが美しく出るよう、努力を続けるといいことありそう。カップルさんは関係が安定しそう。「刺激がない」っていいことですよ。
♡ツラ恋の処方箋
魅力は日々の努力。
■月星座が「山羊座」のあなた
シングルさんはモテモテ。お誘いも増えそうですし、自分からアプローチをするのもあり。カップルさんはときめく日々を過ごせそう。ベタベタ甘えちゃいましょう。
♡ツラ恋の処方箋
女性としての自分に自信を持って！
■月星座が「水瓶座」のあなた
シングルさんは焦らないこと！ そして、遠くの知らない人ではなく、身近な人に目を向けるとよさそうです。カップルさんはおうちでのんびり過ごすデートを。
♡ツラ恋の処方箋
幸せはのんびりやってきますから。
■月星座が「魚座」のあなた
シングルさんは恋したいからって、何かを変えようとしなくてもいいですよ。マイペースでいきましょう。カップルさんは今日が楽しければ、明日も楽しいから。
♡ツラ恋の処方箋
ないものねだりは不幸のもと。
（藤島佑雪）