『ばけばけ』第82回 トキがサプライズ サワの反応は？【ネタバレあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第82回が、27日に放送される。
【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第82回のあらすじ
サワ（円井わん）との関係修復を悩むトキ（高石あかり）に、ヘブン（トミー・バストウ）はある提案を行う。その内容に戸惑うトキだったが、家族に応援され提案を受け入れる。一方、サワは庄田（濱正悟）の指導のもと試験勉強に熱を入れる。山橋（柄本時生）や土江（重岡漠）、門脇（吉田庸）も２人の様子を見守る中、サワの元にトキのサプライズが届く。受け取ったサワの反応は？
【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
サワ（円井わん）との関係修復を悩むトキ（高石あかり）に、ヘブン（トミー・バストウ）はある提案を行う。その内容に戸惑うトキだったが、家族に応援され提案を受け入れる。一方、サワは庄田（濱正悟）の指導のもと試験勉強に熱を入れる。山橋（柄本時生）や土江（重岡漠）、門脇（吉田庸）も２人の様子を見守る中、サワの元にトキのサプライズが届く。受け取ったサワの反応は？