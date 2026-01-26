NHKの人気番組「魔改造の夜」の公式イベントが大阪に上陸、「魔改造の夜 THE MUSEUM IN KANSAI」として、3月28日～29日に大阪工業大学梅田キャンパスで開催される。入場券は大人(18歳以上)が前売券で1,000円、当日券で1,200円。

また2月1日23時59分までは大人900円、ペア1,600円の早割チケットも販売されている。詳しくは公式サイトまで。

2025年8月下旬に東京・秋葉原で初めて開催されたイベント。関西エリアを中心に番組ファンから地元開催への熱い要望が寄せられたことから、今回の“関西上陸”が決まったという。

イベントでは、番組で死闘を繰り広げたモンスターたちを間近で観察できる「特別展示コーナー」が設けられるほか、参加チームのモンスターによる迫力満点の実演＆解説も行なわれる。

そのほか、未来のエンジニアを目指す若い世代の皆様に向けた企業説明会及び企業ブースの出展、「NHK学生ロボコン2025」に出場した大阪工業大学のロボット展示(28日のみ)、製造業各社による「魔改造ミニ四駆デモ」(29日のみ)なども実施される。

実演＆解説は「もっと見たい！」「もっと色々聞きたい！」という声に答え、セッションを90分に拡大。番組でもおなじみの矢野武アナウンサーによる実況も行なわれる。

なお、モンスター実演＆解説講座の観覧には、入場券とは別に座席指定付き入場券が必要。チケット価格は前売り券のB席で2,000円～SS席で5,500円。実演＆解説参加チームは以下のとおり。

3月28日 11時30分～13時Oレック、M田製作所：脚立25m走/トイレットペーパーホルダートイレットペーパー投げ15時～16時30分R-ム、Sバル：ブランコ25m走/スリッパ跳ばし※Sバルのブランコは動力に内燃機関を使用しているため室内稼働不可。3月29日 11時30分～13時M菱電気：シャボン玉ロープ シャボン玉伸ばし走、O阪工大：脚立25m走/トイレットペーパーホルダートイレットペーパー投げ15時～16時30分Pナソニック：おトイレ ゆか 宙返り/キックスケーター25m綱渡り、S津製作所：恐竜ちゃん 缶蹴り/ビニール傘 滞空時間マッチ