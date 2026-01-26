日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3524（-100.0 -2.76%）
ホンダ 1579（-37 -2.29%）
三菱ＵＦＪ 2785（-50.5 -1.78%）
みずほＦＧ 6596（-135 -2.01%）
三井住友ＦＧ 5431（-110 -1.99%）
東京海上 5760（-100 -1.71%）
ＮＴＴ 156（-1.5 -0.95%）
ＫＤＤＩ 2645（-21.5 -0.81%）
ソフトバンク 212（-2.6 -1.21%）
伊藤忠 1992（-48 -2.35%）
三菱商 3973（-58 -1.44%）
三井物 5044（-101 -1.96%）
武田 5074（-42 -0.82%）
第一三共 3090（-43 -1.37%）
信越化 5557（-74 -1.31%）
日立 5171（-128 -2.42%）
ソニーＧ 3596（-18 -0.50%）
三菱電 4895（-71 -1.43%）
ダイキン 19454（-301 -1.52%）
三菱重 4508（-93 -2.02%）
村田製 3265（-67 -2.01%）
東エレク 41369（-351 -0.84%）
ＨＯＹＡ 25024（-416 -1.64%）
ＪＴ 5595（-53 -0.94%）
セブン＆アイ 2190（-29.5 -1.33%）
ファストリ 59716（-784 -1.30%）
リクルート 8395（-193 -2.25%）
任天堂 10386（-14 -0.13%）
ソフトバンクＧ 4109（-165 -3.86%）
キーエンス（普通株） 59093（-397 -0.67%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3524（-100.0 -2.76%）
ホンダ 1579（-37 -2.29%）
三菱ＵＦＪ 2785（-50.5 -1.78%）
みずほＦＧ 6596（-135 -2.01%）
三井住友ＦＧ 5431（-110 -1.99%）
東京海上 5760（-100 -1.71%）
ＮＴＴ 156（-1.5 -0.95%）
ＫＤＤＩ 2645（-21.5 -0.81%）
ソフトバンク 212（-2.6 -1.21%）
伊藤忠 1992（-48 -2.35%）
三菱商 3973（-58 -1.44%）
三井物 5044（-101 -1.96%）
武田 5074（-42 -0.82%）
第一三共 3090（-43 -1.37%）
信越化 5557（-74 -1.31%）
日立 5171（-128 -2.42%）
ソニーＧ 3596（-18 -0.50%）
三菱電 4895（-71 -1.43%）
ダイキン 19454（-301 -1.52%）
三菱重 4508（-93 -2.02%）
村田製 3265（-67 -2.01%）
東エレク 41369（-351 -0.84%）
ＨＯＹＡ 25024（-416 -1.64%）
ＪＴ 5595（-53 -0.94%）
セブン＆アイ 2190（-29.5 -1.33%）
ファストリ 59716（-784 -1.30%）
リクルート 8395（-193 -2.25%）
任天堂 10386（-14 -0.13%）
ソフトバンクＧ 4109（-165 -3.86%）
キーエンス（普通株） 59093（-397 -0.67%）