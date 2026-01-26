日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3524（-100.0　-2.76%）
ホンダ　1579（-37　-2.29%）
三菱ＵＦＪ　2785（-50.5　-1.78%）
みずほＦＧ　6596（-135　-2.01%）
三井住友ＦＧ　5431（-110　-1.99%）
東京海上　5760（-100　-1.71%）
ＮＴＴ　156（-1.5　-0.95%）
ＫＤＤＩ　2645（-21.5　-0.81%）
ソフトバンク　212（-2.6　-1.21%）
伊藤忠　1992（-48　-2.35%）
三菱商　3973（-58　-1.44%）
三井物　5044（-101　-1.96%）
武田　5074（-42　-0.82%）
第一三共　3090（-43　-1.37%）
信越化　5557（-74　-1.31%）
日立　5171（-128　-2.42%）
ソニーＧ　3596（-18　-0.50%）
三菱電　4895（-71　-1.43%）
ダイキン　19454（-301　-1.52%）
三菱重　4508（-93　-2.02%）
村田製　3265（-67　-2.01%）
東エレク　41369（-351　-0.84%）
ＨＯＹＡ　25024（-416　-1.64%）
ＪＴ　5595（-53　-0.94%）
セブン＆アイ　2190（-29.5　-1.33%）
ファストリ　59716（-784　-1.30%）
リクルート　8395（-193　-2.25%）
任天堂　10386（-14　-0.13%）
ソフトバンクＧ　4109（-165　-3.86%）
キーエンス（普通株）　59093（-397　-0.67%）