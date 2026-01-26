ボラティリティ ドル円1週間物が半年ぶり高水準 高市首相発言で
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 12.84 7.70 9.80 7.54
1MO 10.28 6.63 8.94 6.60
3MO 9.70 6.50 8.64 6.72
6MO 9.51 6.69 8.64 7.15
9MO 9.55 6.86 8.79 7.51
1YR 9.53 7.02 8.88 7.72
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.03 9.88 8.45
1MO 7.89 8.59 7.59
3MO 8.35 8.45 7.54
6MO 8.82 8.81 7.70
9MO 9.12 9.10 7.87
1YR 9.29 9.31 7.95
東京時間07:36現在 参考値
ドル円1週間物ボラティリティは一時13%をつけ昨年6月上旬以来の高水準を記録した。高市首相発言を受け介入への警戒感が一段と高まっている。
高市首相は先週末フジテレビ番組に出演し「投機的な動きや非常に異常な動きには、日本政府として打つべき手はしっかり打っていく」とコメントした。
