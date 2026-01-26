東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値155.70 高値159.23 安値155.63
161.68 ハイブレイク
160.45 抵抗2
158.08 抵抗1
156.85 ピボット
154.48 支持1
153.25 支持2
150.88 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1828 高値1.1834 安値1.1728
1.1971 ハイブレイク
1.1903 抵抗2
1.1865 抵抗1
1.1797 ピボット
1.1759 支持1
1.1691 支持2
1.1653 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3643 高値1.3646 安値1.3483
1.3861 ハイブレイク
1.3754 抵抗2
1.3698 抵抗1
1.3591 ピボット
1.3535 支持1
1.3428 支持2
1.3372 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7799 高値0.7915 安値0.7789
0.8006 ハイブレイク
0.7960 抵抗2
0.7880 抵抗1
0.7834 ピボット
0.7754 支持1
0.7708 支持2
0.7628 ローブレイク
