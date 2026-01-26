東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値155.70　高値159.23　安値155.63

161.68　ハイブレイク
160.45　抵抗2
158.08　抵抗1
156.85　ピボット
154.48　支持1
153.25　支持2
150.88　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1828　高値1.1834　安値1.1728

1.1971　ハイブレイク
1.1903　抵抗2
1.1865　抵抗1
1.1797　ピボット
1.1759　支持1
1.1691　支持2
1.1653　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3643　高値1.3646　安値1.3483

1.3861　ハイブレイク
1.3754　抵抗2
1.3698　抵抗1
1.3591　ピボット
1.3535　支持1
1.3428　支持2
1.3372　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7799　高値0.7915　安値0.7789

0.8006　ハイブレイク
0.7960　抵抗2
0.7880　抵抗1
0.7834　ピボット
0.7754　支持1
0.7708　支持2
0.7628　ローブレイク