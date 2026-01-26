26日（月）大雪のピークは過ぎても、厳しい寒さが続くでしょう。

＜26日（月）の天気＞

北日本は冬型の気圧配置が続いている一方で、西から高気圧が張り出して冬型がゆるんできています。北日本では午前中を中心に雪やふぶきになりますが、次第に弱まる見込みです。

北陸〜西日本の日本海側では、午前中のうちに雪のやむところが多いでしょう。今シーズン最強最長寒波の影響で、各地で平年を大きく上回る積雪となっています。午前5時現在も札幌では積雪が1mを超え、金沢でも57cmと平年の8倍の雪が積もっています。日中は除雪作業のチャンスですが、慣れない量の積雪になっているところも多いため、作業中の事故には十分な注意が必要です。作業は必ず二人以上で、屋根からの落雪に気をつけてください。

太平洋側は晴れるところが多く、空気の乾燥状態が続くでしょう。夜は関東南部の一部でにわか雨やにわか雪があるかもしれません。

＜予想最高気温（前日差）＞

平年の真冬より3℃前後低いところが多く、万全の寒さ対策が必要です。

札幌 -3℃（＋1）

仙台 2℃（＋1）

新潟 3℃（＋2）

東京 8℃（±0）

名古屋 7℃（＋1）

大阪 7℃（±0）

鳥取 5℃（＋2）

高知 10℃（＋2）

福岡 9℃（＋2）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

27日（火）は九州南部や沖縄で雨が降り、九州の山沿いは雪になるところがありそうです。山陰でも雨や湿った雪になるところがありますが、週の後半は再び積もるタイプの雪になる見込みです。太平側は晴れる日が多いですが、大阪では最高気温10℃以下の日が続くでしょう。

■札幌〜名古屋27日（火）は東北や北陸で雨や湿った雪が降り、なだれや落雪に注意が必要です。28日（水）以降は再び寒気が強まって、大雪になるおそれがあります。関東や東海は晴れても厳しい寒さが続くでしょう。