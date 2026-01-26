キスマイ二階堂、深夜ロケ＆自宅密着ロケで奮闘！『10万円でできるかな』新企画始動

物価高で節約ムードが漂うなかでありながらも、日本各地には“驚愕の爆買い客が集まるお店”が存在する。彼らは一体何のために、いくら爆買いするのか？

梅沢富美男＆滝沢カレンをスタジオゲストに迎える本日1月26日（月）放送の『10万円でできるかな』では、いま飛ぶ鳥を落とす勢いの「爆買い三大スポット」を大調査。

「深夜営業の大人気ディスカウントストア」、「日本最大級のホームセンター」、「連日大行列の鮮魚専門スーパー」に張り込み、爆買い客に密着。驚きの実態を徹底調査し、クイズ形式で発表する。

ロッチが潜入調査するのは、爆買い客が次々と押し寄せる海鮮専門スーパー。

店内には超新鮮な魚介類がズラリと並び、中岡創一もうっかりロケを忘れて夕飯の食材を探してしまうほどの充実ぶりだ。

そんななか、何に使うというのか…今回はサバを40切れも購入する爆買い客にも遭遇。さらに、購入した商品を“普通では考えられない運搬方法”で持ち帰る客も。サンドウィッチマンやKis-My-Ft2らスタジオメンバーも仰天した、斬新すぎる運搬方法とは？

一方、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）は、商品数40万点以上を誇る巨大ホームセンターで張り込み調査。すると、もはや異次元レベル！ 超めずらしい趣味をもつ爆買い客が続々と来店し…。総額2000万円、驚きの使い道をする人にも遭遇だ。

さらに今回は、キスマイ＆番組スタッフが全国の“気になるアレコレ”を調査する新企画「気になるマン」も始動。その第1弾として、二階堂が深夜の大人気ディスカウントストアへ。

眠気と闘いながら深夜の張り込み調査に乗り出すと…なかなかお目にかかれない変わった職業の人など、意外な爆買い客たちを発見。彼らはなぜ深夜に来店し、何を爆買いしているのか。二階堂が爆買い客の自宅密着ロケも敢行し、気になる実態にぐぐっと迫る。