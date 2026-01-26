２６日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１０：３０ 日・５年物クライメートトランジション国債の入札
１４：００ 日・景気動向指数（改定値）
１８：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数
２２：３０ 米・耐久財受注
※米・２年物国債入札
※オーストラリア，インド市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＫＧ情報<2408>，コーテクＨＤ<3635>，オービック<4684>，ＯＢＣ<4733>，日本高純度<4973>，インソース<6200>，ＳＡＮＥＩ<6230>，ファナック<6954>，フクダ電<6960>，日東電<6988>，りたりこ<7366>，信越ポリ<7970>，ナガワ<9663>
出所：MINKABU PRESS
