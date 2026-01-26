○経済統計・イベントなど

１０：３０　日・５年物クライメートトランジション国債の入札
１４：００　日・景気動向指数（改定値）
１８：００　独・ＩＦＯ企業景況感指数
２２：３０　米・耐久財受注
※米・２年物国債入札
※オーストラリア，インド市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：ＫＧ情報<2408>，コーテクＨＤ<3635>，オービック<4684>，ＯＢＣ<4733>，日本高純度<4973>，インソース<6200>，ＳＡＮＥＩ<6230>，ファナック<6954>，フクダ電<6960>，日東電<6988>，りたりこ<7366>，信越ポリ<7970>，ナガワ<9663>

出所：MINKABU PRESS