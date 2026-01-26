２３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円７０銭前後と前日と比べて２円７０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円０６銭前後と同２円１５銭程度のユーロ安・円高だった。



日銀の植田和男総裁が２３日夕の記者会見で、追加利上げに積極的な姿勢を示さなかったことからドル円相場は１５９円２３銭まで上伸する場面があったものの、その後は一転して１５７円３０銭まで失速。片山さつき財務相は為替介入の可能性について「お答えできない」としたうえで、「常に緊張感を持って見守っている」と述べた。いったんは円買い・ドル売りの動きが落ち着いたが、ニューヨーク市場に入ると再び軟化。一部で「米財務省の指示で米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が（為替介入の前段階となる）レートチェックをしている」と指摘されるなか、日米の協調介入が意識される形で１５５円６３銭まで下押した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１８２８ドル前後と前日と比べて０．００７０ドル強のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS