急性大動脈解離の原因となる可能性の高い食べ物・飲み物・嗜好品とは？メディカルドック監修医が解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「急性大動脈解離の原因」となる可能性の高い食べものはご存知ですか？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

小鷹 悠二（おだかクリニック）

福島県立医科大学医学部卒業 / 専門は循環器内科 / 2009/4月～2013/3月宮城厚生協会坂総合病院 / 2013/4月～2017/3月東北大学病院循環器内科・同大学院医員 / 2017/4月～2018/5月仙台オープン病院循環器内科医長 / 2018/5月～おだかクリニック副院長 / 診療所での外来業務に加え、産業医、学校医としての業務も行っている。

「急性大動脈解離」とは？

大動脈は心臓から足まで血流を流す、体の中の最も太く、大きな血管です。その大動脈の壁は3層構造となっており、内膜・中幕・外膜からなります。

大動脈解離では、血管の壁（内膜）に様々な原因で亀裂が入ってしまうことで、血液が中膜に流れ込み、本来の血液の通り道（真腔）とは異なる血液が流れる空間（解離腔・偽腔と呼ばれます）が生じてしまった状態です。

解離腔は血流により広がりやすく、大動脈から分岐する脳やせき髄、心臓、腎臓、胃や腸などの臓器へ血流を送る血管が巻き込まれてしまうと、それらの臓器の障害を引き起こします。

大動脈解離は大きく2種類に分類され、心臓から近い血管の上行大動脈に解離が生じたスタンフォードA型と、上行大動脈に解離がないスタンフォードB型があります。

急性大動脈解離の原因となる可能性の高い食べ物・飲み物・嗜好品

急性大動脈解離は動脈硬化が原因となることが多いため、カロリーや塩分が高い食べ物や動脈硬化を進行させるリスクがある嗜好品は注意が必要です。

カロリーが高い食品

通常成人では、年齢や活動量に応じて1500-2600kcal程度のカロリー摂取が推奨されますが、取りすぎてしまうと動脈硬化を進めやすくしてしまいます。

動脈硬化の進行を進めやすい食品としては、肉の脂身やバターなどの動物性脂質が多い食品、油を多く使用する食品、トランス脂肪酸を多く含む菓子類などがあります。

塩分が高い食品

動脈硬化を引き起こす高血圧の原因となるものとして、塩分の多い食品があります。

カップラーメンやインスタントラーメン、丼もの、漬物などには注意が必要です。みそ汁も1日1食程度ならば問題ないことが多いですが、2-3食でとると過剰な塩分の原因となることがあります。レトルト食品や市販の弁当などは味が濃くしてあることが多いため、注意が必要です。

タバコ

たばこは4000種類以上の化学物質を含んでおり、人体に有害であることが多くの研究結果で証明されており、特に心筋梗塞のリスクは4倍になるとされています。

たばこに含まれるニコチンは交感神経を刺激し、血管を収縮させることで血流を低下させ、さらに心拍数や血圧の上昇やＬＤＬコレステロール増加作用等により動脈硬化を進行させます。

「急性大動脈解離の原因」についてよくある質問

ここまで急性大動脈解離の原因などを紹介しました。ここでは「急性大動脈解離の原因」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

急性大動脈解離を発症しやすい人の特徴を教えてください。

小鷹 悠二 医師

生活習慣病がもとになり発症する事が多いですが、生活環境や嗜好品、遺伝的な要因なども原因となる事があります。急性大動脈解離になりやすい特徴としては以下のようなものがあります。

・肥満

・生活習慣病の治療中

・生活習慣病のコントロールが悪い

・喫煙者

・過度の飲酒者

・不規則な生活習慣

・ストレスが多い

・親族内で若年での突然死がある

・親族での心臓病が多い

急性大動脈解離の予防法について教えてください。

小鷹 悠二 医師

多くの心疾患は動脈硬化が原因となるため、最も基本的な点は生活習慣に気をつける事、生活習慣病を早期に発見し、適切に治療することです。

主なポイントとしては以下のようなものがあります。

・塩分をとり過ぎない

・カロリーをとり過ぎない

・太り過ぎない

・運動習慣

・節酒

・禁煙

・健診を定期的に受ける

・治療している病気のコントロールをよくする

編集部まとめ

大動脈解離の原因・突然死する原因・発症のリスクを上げやすい食べ物・飲み物・症状・治療法などについて解説しました。

この疾患は非常に危険な病気であるため、しっかり理解し、少しでも皆さんの健康につながればと思います。

「急性大動脈解離の原因」と関連する病気

「急性大動脈解離の原因」と関連する病気は6個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

循環器科の病気

脳神経科の病気

内科の病気

心筋梗塞脳梗塞高血圧糖尿病脂質異常症マルファン症候群

遺伝性の病気もありますが、生活習慣病が原因となることが多いため、普段の生活習慣を見直し、問題があるようであれば改善させることが重要です。

「急性大動脈解離の原因」と関連する症状

「急性大動脈解離の原因」と関連している、似ている症状は5個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

胸痛

背中の痛み

呼吸困難

失神

心肺停止

大動脈解離では病院到着までに半数以上が死亡し、病院到着後も致死率が高いという非常に緊急性の高い病気です。急に上記のような症状が見られた場合にはすぐに救急車を呼んで受診してください。