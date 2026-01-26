2026年1月22日、韓国メディア・毎日経済は「現代自動車の労働組合が次世代ロボット『アトラス』の導入を阻止するため、全面戦争を宣言した」と伝えた。

全国金属労組現代自動車支部は22日、「海外への生産移管、新技術導入（ロボットによる自動化）、労使による合意のない一方通行は絶対に容認できない」とする声明を発表した。その中で、「大量生産や現場投入による雇用への影響が予想される」として、人型ロボット「アトラス」は「労使の合意なくして1台も導入させない」と宣言した。

アトラスは現代自動車グループ傘下の「ボストン・ダイナミクス（BD）」が開発。先ごろ米ラスベガスで行われた世界最大級の家電・IT見本市「CES 2026」で初公開した。現代自グループは2028年までにアトラス3万台を量産し生産現場に投入する計画を明らかにしている。1台当たりの価格は約2億ウォン（約2,000万円）と予想されるが、毎日16時間、2人分の作業を行えば、初期投資は1年で十分に回収できるという。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「設備の導入も労組の許可を取らなきゃダメなのか？まるで逆パワハラだな」「本当につらい思いをしている労働者も多いだろうけど、ほとんどの国民が『労組』と聞いて悪いイメージを持つのは、こちらの皆さんのおかげ」「スパッと（組合員の）クビを切っちゃえばいいんじゃない？」「労使関係が決裂したら、組合員は全員、立ち入り禁止にして、アトラスを稼働すればいい」「ロボットが作業すれば原価が下がって車の値段も下がる。あんたたちの人件費のせいで現代自の車は値段がつり上がったんだよ」などのコメントが寄せられている。（翻訳・編集/麻江）