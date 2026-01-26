元テレビ朝日社員の玉川徹氏が26日、レギュラーコメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に復帰した。21〜23日に3日連続で欠席していた。

冒頭には、ウクライナ出身の新大関・安青錦（21＝安治川部屋）が06年夏場所の白鵬以来、史上9人目の新大関優勝を飾ったVTRに見入り、「強いですね。今一番強いんじゃないかって見えますね、素人から見ても。腰が低いっていうか姿勢が低いんですよ。横綱がね、なんか弱いですね。体が起きちゃうこともよく見られたんですよね。そういう中で一切体を起こさないで低く低く相撲を取っている。ラグビーにいってもこのタックルは誰も防げませんよ」などとコメントした。玉川氏は、学生時代にラグビー部に所属していた。

前週23日の放送では、司会の羽鳥慎一アナウンサーが「玉川さん、きょうもお休みで、月曜日には来ます」と伝えていた。欠席理由には触れなかった。

玉川氏は22日にはパーソナリティーを務めるTOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）も欠席。番組の公式Xが21日午後10時48分に更新され、「1/22(木)の『ラジオのタマカワ』予定を変更して、#吉田明世(@akiyo_yoshida_)さんと原千晶でお届けします！！」と報告した。

玉川氏のモーニングショーの欠席は、昨年10月に2週間の夏休みを取って以来。この時は、公明党が自民党との連立を解消し、政局がめまぐるしく動いた時期だった。