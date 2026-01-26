津田健次郎、幼少期は海外に住んでいた ドラマで共演中の反町隆史も驚き「初めて…」
俳優の津田健次郎が25日放送のフジテレビ系『ボクらの時代』（前7：00）に出演。知られざる幼少期について語った。
この日は現在同局で放送中の水10ドラマ『ラムネモンキー』（毎週水曜 後10：00）で共演する、反町隆史、大森南朋とともに登場。撮影時に感じたことやプライベートについても語り合った。
冒頭、出身地についてトークした3人。大阪府出身だという津田だが「ただ小学校がジャカルタにいたんですよ」と明かし、反町も「ジャカルタにいたって人、初めて…」と驚きの様子。
津田も「あんまりないですよね」と笑顔を見せ、現地の日本人学校に通っていたと話した。中学時代はテニス部だったというが、高校生となり映画館通いが始まったと振り返った。
