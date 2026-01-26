19日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏と佐伯貴弘氏が、日本ハムについて言及した。

日本ハムは昨季83勝57敗3分でリーグ優勝したソフトバンクに4.5ゲーム差の2位だった。このオフはソフトバンクを自由契約になったパ・リーグ最多勝の有原航平の獲得に成功し、先発投手陣に厚みが出た。

館山氏は「かなり厚くなりましたよね。昨年も完投数はリーグトップを走っていたわけで、そこに有原投手が加わるということで、新庄監督の本気度がすごく伝わりますよね」と評価。

佐伯氏は「まずおそろしいですよね。有原選手は昨年14勝9敗で5つの貯金。ソフトバンクとファイターズの差だったんですよ。5つ上回ると、ファイターズが優勝していた。4つの差を埋めてくれそうなところで期待したいですね」と話した。

日本ハムは昨季完投数リーグトップの23。先発防御率はリーグ2位の2.56だった。沢村賞に輝いたエース・伊藤大海とともに、有原の“最多勝2枚看板誕生”は強力な武器になる。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』