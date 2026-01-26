コートより“こっち”かも！【しまむら】大人がシャレる♡「ふわふわジャケット」

いつものコートがマンネリ気味……。アウターを今から買い足すなら、プチプラでコスパ良くゲットするのが正解かも！ 編集部は、大人コーデにシャレ感を添えるアイテムをリサーチ。そこで目を引いたのが【しまむら】の「フェイクファージャケット」。コーデに季節感と上品な雰囲気を添えるふわふわジャケットは、大人の垢抜けに一役買ってくれそうです。

甘さ控えめなジップジャケット

【しまむら】「エリツキFFJK」\3,289（税込）

しまむら好きのインフルエンサー@marino12131さんが、「ふわふわ暖か」と紹介しているフェイクファージャケット。襟付きのデザインとシックな色味で、落ち着いた雰囲気の一着です。ボリュームはありながらすっきりとした丈感なので、着膨れ感なく着こなせそう。

着まわし力◎ シンプルなノーカラージャケット

【しまむら】「YUMファースナップJK」\2,189（税込）

フェミニン派さんには上品なノーカラージャケットがおすすめ。タートルネックのインナーとレイヤードしたり、マフラーを合わせたりと、幅広いスタイリングが楽しめそうです。「ふわふわバッグとアウターを購入」した、しまむら好きのママインフルエンサー@m12314sさんによると「袖口と裾がコロンしていて可愛いし高見えで暖かい」とお気に入りの様子。

