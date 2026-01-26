猫ちゃんたちに近づく赤ちゃん…少しだけ警戒する猫ちゃんたち…。猫ちゃんと赤ちゃんの絶妙な距離感が注目を集めています。話題の動画の再生回数は58万回を超え「もっと強く躾してくださいよ！みたいな目がウケる」「「な、何なんですかあの子は…」て顔してて可愛い」「赤ちゃんと猫の組み合わせはあかんキュン死する」といったコメントが集まっています。

【動画：予測不能な行動をする赤ちゃん→２匹のネコが困惑して…『心の声がダダ漏れな様子』】

困惑しちゃった猫ちゃんたち

TikTokアカウント「とん」に投稿されたのは、猫ちゃんと赤ちゃんの日常の愛らしい一幕です。かごの中に入ってまったりしている猫の「うに」ちゃんの目の前にいる赤ちゃん。うにちゃんとコミュニケーションを取りたいのですが、まだうまくできない様子です。

赤ちゃんが次に向かったのは、床でゴロンとくつろいでいる「とろ」ちゃんのところ。そっとなでられずに「バー！」と手を振ってしまう赤ちゃんを、とろちゃんは寝転がったまま目を丸くして見ていたそうです。隣に赤ちゃんが座ると「何だ！」と上半身を起こしちょっとだけ身構えたとろちゃんですが…。赤ちゃんは走り去ってしまい「なんだったの？」と飼い主さんを見つめていたのだそう。赤ちゃんに振り回される姿が微笑ましい猫ちゃんたちです。

意外なアプローチ

赤ちゃんと猫ちゃんたちは、少しずつ仲良くなっているそうです。赤ちゃんがイスに座っているときは怖くないので、うにちゃんは自分から近づいていくのだそう。さらに、ジタバタと動く赤ちゃんの足に近づき、自分から蹴られに行っていたこともあったといいます。

少しずつ縮まる距離

とろちゃんも、赤ちゃんと距離を縮めているそうです。なでられるのを受け入れるとろちゃんと、力加減を覚えた赤ちゃん。いい感じの距離感になっているといいます。仲良く遊べる日がくるのが待ち遠しいですね。

投稿には「｢お！やるんか？｣って態勢整えたっぽいのにそのままスルーされて｢えぇ…｣ってなってる猫ちゃん」「猫ってマジで なんですの？あの生き物は？ って大人に助け求めるよね」「最後こっち見て「なんだったん、あれ」みたいな顔するの好き」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「とん」では、うにちゃん、とろちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「とん」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。