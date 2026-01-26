《新作》可愛すぎて食べられないよぉぉぉ！（泣）【サーティワン】の「キャラサンデー」

おでかけ先でのちょっとしたご褒美にぴったりな新作が【サーティワン】から期間限定で登場しました。今回のテーマは『トイ・ストーリー』。好きなフレーバーを選べる仕様だから、大人も子どもも楽しめるラインナップです。チョコの顔やカラフルなスプレーで見た目のワクワク感も満点。今回は、写真映えも狙えるキャラサンデーをご紹介します。

ウッディが主役！ ほっこり可愛い「トイ・ストーリー／ サンデー（ウッディ）」

ウッディのフェイスチョコがのったサンデーは、包み込むような優しい雰囲気が魅力。ホイップの白とカラフルなスプレーが映え、どこかあたたかみのある仕上がりです。アイスのフレーバーが選べるので、バニラやキャラメルなどをあわせれば、ウッディのイメージとも相性抜群です。

バズが映える！ 爽快さが光る「トイ・ストーリー／ サンデー（バズ・ライトイヤー）」

バズのフェイスチョコが主役のサンデーは、パッと目を引くポップなビジュアルが特徴。ホイップの上でキラッと光るスプレーが宇宙感を思わせ、見た目のワクワク感を後押しします。選べるフレーバーは、ミントやフルーツ系などバズらしい爽やかテイストがよく似合いそう！ 元気をチャージしたいときに手に取りたくなる、アクティブな印象のサンデーです。

