元モーニング娘。の歌手・田中れいなが24日、自身のインスタグラムを更新。メイクをした写真を投稿し「どっちの顔の方がよく見える？！と問いかけ、反響を呼んでいる。



【写真】メイクって本当にすごい！ 上目遣いが絶妙な「フラッシュあり」ショット

「2週間ぶりに ちゃんとメイクしました 改めて思ったけどメイクって本当にすごい。 顔変わる」と投稿した田中。続けて「1.2枚目フラッシュあり 3枚目なしっちゃけど 色の出方とか顔もちょっと違うよね？ みんな的にどっちの顔の方がよく見える？！」と解説をまじえ、質問した。



ファンの反応は「フラッシュあるほうがメイク際立つね」「個人的にノンフラッシュのお顔がいいな」「3枚目がいちばん自然で可愛い」とさまざま。「どっちも可愛いです」「めちゃくちゃかわいいな」などのコメントが寄せられた。



田中は03年に6期メンバーとしてモー娘。に加入し、13年にモーニング娘。及びハロー！プロジェクトを卒業。24年7月に一般男性との結婚と妊娠を発表し、11月に第１子出産を発表した。



インスタグラムでは21日に19日でデビュー23年記念日だったことを報告し、ファンに感謝を伝えており、13日には「顔色が明るく見えて好き」というピンクコーデの写真をアップしている。



（よろず～ニュース編集部）