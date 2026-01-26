タレント・西山浩司が24日、自身のインスタグラムを更新。一世を風靡した「イモ欽トリオ」の3ショットをアップし、反響を呼んでいる。



【写真】45年経っても“なぁ～”かよし ファン歓喜の懐かしすぎる3ショット

イモ欽トリオは1981年にフジテレビ系「欽ドン！良い子悪い子普通の子」から生まれたフツオ役の長江健次、ヨシオ役の山口良一、ワルオ役の西山のユニット。デビュー曲「ハイスクールララバイ」が大ヒットした。



西山は「【結成も解散もしてないイモ欽トリオ】さぁ今年は45周年!!ツアー&舞台（夏です）全国的（北海道～九州）に暴れるゾー」と書き出し、「今の『イモ欽』おもれーぞ!!待ってろよ～ by ワルオ」と意気込み。「曲は『イモ欽トリオ』『waruo』で検索してねん」と続けた。



懐かしの3ショットにファンも歓喜。「今も仲良しでお若くてステキ」「レジェンドだわ～」「やっぱりいい3人組！」「なんか落ち着く～」「お元気そうで良かった」「山口さんが一番変わってない～(笑)」といったコメントが寄せられていた。



西山は12日には「65歳バースデー ライブ」と記し、11日に開催したライブについて投稿。つちやかおりや早見優とのショットなども公開している。



（よろず～ニュース編集部）