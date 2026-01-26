Ä¹¤µ1m¤Ã¤Æ¡¡¥Õ¥ê¥Õ¥ê°áÁõ¤ÎÂç¿©¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¡¹á¹Á¤Ç¡ÖÌëÃæ3»þ¤«¤é¡×¾×·â¤ÎÆù¥Ñ¥ìー¥É
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¥¨¥é¥Ð¥ì¥·¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ðー¤Ç¡¢Âç¿©¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¤â¤¨¤¢¤º¡É¤³¤È¡¢¤â¤¨¤Î¤¢¤º¤¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹á¹Á¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥ê¥Õ¥êÁ´³«¡¡¹á¹ÁÀÊ´¬¤Î¥Ò¥¶¾å¡ª¥Ô¥ó¥¯¤Ê°áÁõ¤¬¤á¤Á¤ã¥¥åー¥È
¡¡¥Ïー¥È¥Þー¥¯¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Õ¥ê¥ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢È±¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¡£¥¹¥«ー¥È¾æ¤Ï¥Ò¥¶¾å¤Ç¡¢¥Õ¥¡ー¤Î¤Ä¤¤¤¿Çò¤Î¥ì¥Ã¥°¥¦¥ªー¥Þー¤Î¥³ー¥Ç¡£µ±¤¯ÀäÂÐÎÎ°è¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤â¤¨¤Î¤Ï¡ÖASIA IDOL FES in¹á¹Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¹á¹Á¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¥É¥¥É¥¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¡¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¡¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤¡¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Æ±¤¸Æü¤Ë¤Ï¡Ö¹á¹Á¤Î²ÐÆé¡¡ÌëÃæ3»þ¤«¤é¤â¤ê¤â¤ê¿©¤Ù¤¿¤è¡¡1¥áー¥È¥ë¤ª¤Ë¤¯¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢¹ë²÷¤Ê¿©»ö¥·ー¥ó¤â¸ø³«¡£¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï´Ý¤á¤é¤ì¤¿Æù¤ÎÎó¤¬Ï¢¤Ê¤ëÁÔ´Ñ¤Î¸÷·Ê¤¬¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤¹¡¢¤¹¤ó¤²¤§¡×¡Ö¤Î¤Ã¤Æ¤ëÆù¤Î¿ô¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´ーー¤Ã¡×¡ÖÂç¿©¤¤²ø½Ã¥â¥¨¥´¥ó¡×¤È¶ÃÃ²¡£¤«¤ï¤¤¤¤°áÁõ¤Ë¤â¡Ö¿´Â¡»ý¤Ã¤Æ¤«¤ì¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë