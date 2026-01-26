龍谷高エースのMF山道瑛太「九州に来て驚いた」

高円宮杯プレミアリーグは鹿島アントラーズユースの優勝で、第104回全国高校サッカー選手権大会は神村学園の初優勝で幕を閉じた。

2025年シーズンを終え、各クラブユース、高体連のチームは新チームをスタートさせ、新たな戦いに向けて準備を進めている。4月のリーグ本格開幕を前に虎視淡々と上を目指すチーム、選手にスポットを当てていきたい。

今回はとある練習試合から。196cmの大型FWとしてアビスパ福岡などでプレーをした、 元Jリーガーの太田恵介監督が率いる佐賀県の新興勢力・龍谷高。テクニックとボディーバランスを駆使して切れ味鋭いドリブルを見せるエースのMF山道瑛太は、世界を経験した学校の同級生から大きな刺激を受けながら成長をしている。

「九州に来て一番驚いたのが、静岡や関東のチームとのサッカーの違いでした。九州のサッカーはプレスもカウンターも本当に速いし、身体能力が高い選手が多いので、対人も強いし、球際も激しい。最初は自分の持ち味が全然出せませんでした」

静岡県出身の彼は地元のSALFUS oRsというクラブで幼少期からプレーし、磨き上げたテクニックを武器に、ジュニアユースの時は複数の強豪校とJクラブユースから声がかかった。

その中で同じ静岡県出身で清水商業高（現・清水桜が丘高）から福岡大学に進学をした太田監督から熱心な誘いを受けた。「選手権に出たいという気持ちと環境が素晴らしかった」という理由で高校生活を佐賀でスタートさせる決断をした。

山道の言う環境とは、サッカー部専用の人工芝グラウンドの目の前にクラブハウスやトレーニングルーム、寮など施設面のことはもちろん、同じ学校にサガン鳥栖U-18の選手たちが通っていることも大きな魅力の1つだった。

「クラスメートに鳥栖U-18の選手がいて、彼らは全国で1、2位を争うくらいの基準で毎日プレーしているじゃないですか。彼らからどういう意識でプレーをしているのかを聞いたり、練習試合もするので実際に体感をして何が足りないのか、何が通用するのかを確かめたりしながら出来る。そこから今、自分に何が足りないかなどを考えるようになりました」

鳥栖U-18の中でもよくコミュニケーションを取るのがU-17日本代表のGKエジケ唯吹ヴィンセントジュニアだ。

「ずっと隣のクラスで、体育の授業で一緒になるのでよく話します。本当に明るいキャラクターで、学校でもサッカーでも自分が盛り上げ役を買って出ることを彼自身がよく分かっている。そういう姿勢は見習いたいですし、代表で海外のチームと戦うと『本当にどこから打ってくるのか分からない』と言っていたので、僕もGKが読めないコース、タイミングで打てるように練習からロングシュートや、パスと見せかけてのシュートを意識するようになりました」

実際に練習試合で戦ったFW新川志音（シント＝トロイデン）も「自分でボールを収めて何でも出来てしまう。正直、『レベルが違うな』と思いました」と刺激を受け、積極的に仕掛けてシュートに持っていく意識も強く持つようになった。

そして冒頭でも触れた通り、これまで慣れ親しんでいた静岡のサッカー、よく対戦していた関東のチームとのサッカーと、九州のサッカーとの違いも大きな刺激になった。入学当初はドリブルで1人交わしても、すぐに追いつかれたり、カバーに入ったDFに潰されたりと、スピードと強度に戸惑ってパスに逃げてしまうこともあった。

「正直、『自分には合わない』と思ってしまうこともありましたが、『ここで戦えるようにならないと上にはいけない』と思いましたし、徐々に慣れていったことでこれまでの自分にはなかった強引なプレーが出るようになってきました」

鹿児島ユナイテッドU-18との練習試合でも、先に相手に身体を当ててから懐に潜り込んでボールを受けて仕掛けたり、ドリブルの際に身体でボールを隠して相手をブロックしながら運んだり、うまさの中に強さがあるプレーでトップ下、途中からはウィングのポジションから攻撃を活性化させていた。

「龍谷で太田監督に走りやフィジカルなど足りないものを植えつけてもらった。今回の選手権でも神村学園のサッカーを見て、足元の技術をしっかりと持ちながらも、走れることの重要性を改めて感じました。神村学園、鳥栖U-18もそうですが、九州には大津、東福岡など、うまさと強さと速さのすべてを持っているチームが揃っているので、この最高の環境でより揉まれて、残りの1年間でもっと自分を鍛えていきたいです」

学び十分、刺激たっぷりの九州の地でメキメキと頭角を現していく山道。これからも静岡で培った技術をベースに、多くのものを吸収していく。（安藤隆人 / Takahito Ando）