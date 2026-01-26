【WRC 世界ラリー選手権】第1戦 ラリー・モンテカルロ

【映像】助手席で凄技「曲芸の様子」

WRC（世界ラリー選手権）の開幕戦が25日までモナコのモンテカルロで開催。競技2日目、日本人ドライバー勝田貴元のマシンにトラブルが発生したものの、相棒であるコ・ドライバーとの共同作業で乗り切る、珍しい場面が見られた。

今季もチャンピオンチーム・TGR-WRC（トヨタ）のレギュラードライバーを務める勝田貴元は、フランス南部の山岳路でマシントラブルに泣かされた。デイ2午前中のステージでタイヤにダメージを負ったことに加え、午後のSS7ではパワーステアリングが故障するアクシデントに見舞われてしまったのだ。

しかし、勝田の走行シーンを見た解説のピエール北川氏が、「コ・ドライバーがサイドブレーキ引いているんです！」と言及。故障により重くなったステアリングの操作に勝田が集中する一方で、「ヘアピンとかを曲がる時にサイドブレーキを引けないため、（コ・ドライバーの）アーロンに代わってもらっています」というのだ。

勝田の声に合わせてサイドブレーキを操作

たしかに映像では、普段ペースノートを持って情報を読み上げることに専念しているコ・ドライバーが、勝田の声に合わせてサイドブレーキを操作している。勝田は相棒であるコ・ドライバーとの反射的なコラボ技で、見事にピンチを乗り切ったのだった。

この妙技は、WRCの公式X日本版でも取り上げられており、「なんで可能なのか（笑）」「壊れたパワステって…重ステより重いのよ。根性だわ」「やっぱりラリー屋さんの運転技術は異次元」などの驚愕コメントが寄せられている。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）