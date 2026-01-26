実写映画『おそ松さん』新たな公開日6・12に決定 Aぇ! groupら演じる“6つ子”の場面写真が解禁
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とした実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の新たな公開日が6月12日に決定した。このほどAぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健と草間リチャード敬太、関西ジュニアの西村拓哉演じる“6つ子”による場面写真が公開された。
【写真】第一弾は…Snow Manが最強の6つ子『おそ松さん』に
松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松は20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニート。普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになり、どうも様子がおかしい。時代が6つ子に追いついた（!?）そんなことある（!?）一体世界はどうなってしまうのか（!?）
今回解禁となった場面写真では窓からのぞき込む様子のおそ松、チョロ松、カラ松、一松、十四松、トド松の6つ子たちの姿が。なにかを企んでいるかのように不敵な笑みを浮かべる彼らの表情から一波乱起きそうな予感を感じさせる。
そして、一枚目とは打って変わって自信満々の様子で歩く6つ子たちの様子が。彼らの堂々とした姿と真剣な眼差しからは、自由気ままに過ごしているクズでニートな6人とは到底思えない、ゆるぎない信念と自信があふれる。果たして6つ子たちの行く末には一体どんな展開が待っているのか。
