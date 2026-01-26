SNSで感動を呼んでいるのは、病院で「もう歩けない」と告げられたわんちゃんと家族のストーリー。歩くことを諦めず、努力を続けたわんちゃんと家族に訪れた奇跡の光景が、3万再生を超える反響を呼んでいます。

【動画：病院で『もう歩けない』と言われた犬が…まさかの『奇跡的なストーリー』】

病院で「もう歩けない」と言われた福ちゃん

Instagramアカウント『rosette.puls』に投稿された光景が、たくさんの人に感動を届けています。その投稿の主役となったのは、病院で歩くのが困難だと告げられた小型犬の福ちゃん。福ちゃんは重い脳の病気により、後ろ足が動かなくなってしまったのだそう。

しかし、前足を使って懸命に歩こうとする福ちゃんの姿を見て、家族たちは「どうにかして歩かせてあげたい」と決意。そこで家族たちは、わんちゃんの介護用品や整体を扱う投稿者さんのお店へ向かうことにしたのでした。

家族から福ちゃんへ素敵なプレゼント

お店に着くと、家族たちは福ちゃんへあるプレゼントをするため、福ちゃんの体のサイズを測ってもらったそう。そのプレゼントとは…わんちゃん用の『車椅子』！後ろ足が動かなくなってしまった福ちゃんに、以前のように快適に歩いてほしいという願いを込めて家族たちが用意してくれたのでした。

この日、初めて車椅子に乗った福ちゃんですが、歩いているうちに車椅子の乗り心地に慣れたのか、すぐにお店の中をスイスイと歩き始めた福ちゃん。その表情は、どこかいつもよりも明るく感じられます。

福ちゃんと家族の努力が起こした奇跡

そうして素敵なプレゼントを贈ってもらい、家族たちに支えられながら毎日を過ごしていた福ちゃん。すると、福ちゃんに驚きの変化が現れ始めたそう。なんと、福ちゃんは車椅子が無くても自分の足で立てるようになったのでした！

歩く時はまだ少し足を引きずってしまうものの、一歩ずつ自分の足で前に進む福ちゃん。その光景に、家族も思わず「立ってる…！」と驚いたといいます。福ちゃんの「歩きたい」という気持ちと、家族たちの懸命なサポートがこの素敵な奇跡を起こすこととなったのでした。

この投稿には、「福ちゃんの歩きたいという気持ちと、ご家族さまの福ちゃんへの想いに感動です」「福ちゃんが立ってる！」「福ちゃんに、ずっとずっと幸あれ」と、感動の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『rosette.puls』では、そんなサポートを必要としているわんちゃんたちが幸せに過ごしている光景や、ご家族に向けたサポートの道具や知識の情報も投稿されていますよ。

福ちゃん、投稿者さん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「【シニア犬デイサービス× 介護用品店×整体、認知症予防や寝たきり予防ケア | Rosette＋（ロゼットプラス）】」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。