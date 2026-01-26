¡ÚÀÇÌ³½ð¤Î¿·AI¥·¥¹¥Æ¥à¡Û82¡ó¤Î³ÎÎ¨¤ÇÄÉÄ§²ÝÀÇ¡¢ºâ»º¤ò´ÝÍç¤Ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ï¡©
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿¸å¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë¤Ï¡¢ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¼êÂ³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢²áÎÁ¡Ê¹ÔÀ¯È³¡Ë¤¬À¸¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤ÎÃø¼Ô¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤ÎµÌ·ÄÂÀ»á¡£ÁêÂ³¤ÎÁêÃÌ¼ÂÀÓ¤Ï5000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¸½¾ì¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ºÇ¿·¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡Ö¼êÂ³ÂçÁ´¡×¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀÇÌ³½ð¤Î¿·AI¥·¥¹¥Æ¥à¡Ûºâ»º¤ò´ÝÍç¤Ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ï¡©
¡¡ËÜÆü¤Ï¡ÖÁêÂ³¤ÈÀÇÌ³½ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÀÇÌ³Ä´ºº¤Ï¡Ö»ñ»º²È¤À¤±¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤â¤Ã¤È¥·¥¹¥Æ¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ6»öÌ³Ç¯ÅÙ¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Ç9512·ï¤Î¼ÂÃÏÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á7826·ï¡Ê¼Â¤Ë82.3¡ó¡Ë¤Ç¿½¹ðÏ³¤ì¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢°ìÅÙÀÇÌ³½ð¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÄ´ºº¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤é¡¢8³ä°Ê¾å¤Î³ÎÎ¨¤ÇÄÉÄ§²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
1·ïÅö¤¿¤ê¤ÎÄÉÄ§ÀÇ³Û¤Ï867Ëü±ß¡ª
¡¡¤·¤«¤â¡¢¼ÂÃÏÄ´ºº1·ïÅö¤¿¤ê¤ÎÄÉÄ§ÀÇ³Û¤Ï867Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢·Ú»ë¤Ç¤¤ë¿ô»ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï¡¢ÀÇÌ³½ð¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÄ´ººÂÐ¾Ý¼Ô¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÇØ¸å¤Ë¤¢¤ëµðÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹
¡¡¹ñÀÇÄ£¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹ñÀÇÁí¹ç´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊKSK¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµðÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Îºâ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◦²áµî¤Î½êÆÀÀÇ¤äÂ£Í¿ÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Î¾ðÊó
◦¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ÎÆþ½Ð¶âÍúÎò¤ä»Ä¹â¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎÊÝÍ³ô¼°¡¦Åê»ñ¿®Â÷
◦ÉÔÆ°»º¤ÎÅÐµ¾ðÊó¤äÉ¾²Á³Û
◦À¸Ì¿ÊÝ¸±¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¾õ¶·
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¾ðÊó¸ò´¹À©ÅÙCRS¡Ê¶¦ÄÌÊó¹ð´ð½à¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³¤³°¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ä¾Ú·ô¸ýºÂ¤Î¾ðÊó¤âÆüËÜ¤ÎÀÇÌ³Åö¶É¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö³¤³°¤Ë»ñ»º¤ò°Ü¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤ººâ»º¾ðÊó¤ÏKSK¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤ë¡©
¡¡ÀÇÌ³Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢¿½¹ð¤µ¤ì¤¿ºâ»º³Û¤È¡¢¤³¤ÎKSK¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò¾È¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¿½¹ð¤µ¤ì¤¿°ä»ºÁí³Û¤¬1²¯±ß¤Ê¤Î¤Ë¡¢KSK¤Î¾ðÊó¤«¤é¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë»ñ»º¤Ï2²¯±ßµ¬ÌÏ¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ä´ºº¤ËÆþ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼¡À¤Âå¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖKSK2¡×¤Ø¡£AI¤âÍ¸ú³èÍÑ¡ª
¡¡¤½¤·¤Æº£¡¢¤³¤ÎKSK¤¬Âç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÀÇÄ£¤ÏÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë9·î¤«¤é¡¢´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁ´ÌÌºþ¿·¤·¤¿¡ÖKSK2¡×¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£KSK2¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Âç¤¤¯¼¡¤Î3ÅÀ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡»æ¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤ØÁ´ÌÌ°Ü¹Ô
¡¡»æ¤Î¿½¹ð½ñ¤â¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥¥ã¥Ê¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢AI-OCR¤Ç¥Ç¡¼¥¿²½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼ê½ñ¤¤ÇÄó½Ð¤·¤¿½ñÎà¤â¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ç¼«Æ°½èÍý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÀÇÌ³½ð¤Ç¡¢»æ¥Ù¡¼¥¹¤Î»öÌ³½èÍý¤Ï¤Û¤Ü»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ÀÇÌÜ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À°ì¸µ´ÉÍý
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏË¡¿ÍÀÇ¡¦½êÆÀÀÇ¡¦ÁêÂ³ÀÇ¤Ê¤ÉÀÇÌÜ¤´¤È¤Ë¾ðÊó¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢KSK2¤Ç¤ÏÅý¹ç¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç²£ÃÇÅª¤Ë±ÜÍ÷²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö½êÆÀÀÇ¤Î¿½¹ð¤Ç¤Ï½êÆÀ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ë¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤Ç¤Ï»ñ»º¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°ìÃ×¤òÍÆ°×¤ËÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÎºÊ¤¬¡¢Àì¶È¼çÉØ¤Ç½êÆÀ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Â¿³Û¤ÎÍÂ¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬ºÊ¤ÎÌ¾µÁ¤Ç»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤¹¡£¿¿¼Â¤Î½êÍ¼Ô¤ÈÌ¾µÁ¿Í¤¬°Û¤Ê¤ëÌ¾µÁ³ô¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌ¾µÁÍÂ¶â¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¡¢ºâ»º¤ÎÌ¾µÁ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¿¿¼Â¤Î½êÍ¼Ô¤¬¤½¤Îºâ»º¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ²Ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤ä»Ò¡¢Â¹Ì¾µÁ¤Îºâ»º¤Î¤¦¤Á¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Îºâ»º¡ÊÌ¾µÁºâ»º¡Ë¤¬¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
£Ä´ºº´±¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¯¥»¥¹
¡¡Ä´ºº´±¤¬¸½¾ì¤ÇKSK2¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ò»²¾È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÅý·×¾ðÊó¤ÈÏ¢·È¤·¡¢AI¤¬¶È³¦Ê¿¶Ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ°Û¾ïÃÍ¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤·¤¯¤ß¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Ç¼ÀÇ¼Ô¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê±Æ¶Á
¡¡KSK2¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢ÀÇÌ³½ð¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¼ÀÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¿½¹ð½ñÍÍ¼°¤ÎÁ´ÌÌºþ¿·
¡¡Ìó2300¼ïÎà¤Î¿½¹ð½ñ¤¬AI-OCRÂÐ±þ¤Î¿·ÍÍ¼°¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤Ë¿·ÍÍ¼°¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¸å¤Ï»æ¿½¹ð¤Ç¤âÉ¬¤º¿·ÍÍ¼°¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ¡×¤ÎÆ³Æþ
¡¡ÀÇÌ³½ð¤«¤éÆÏ¤¯Ê¸½ñ¤Ë¤Ï13·å¤ÎÈÖ¹æ¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»»þ¤ËÈÖ¹æ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦e-Tax¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÉô¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿½èÊ¬ÄÌÃÎ¤¬¡¢KSK2¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤ÆÅÅ»ÒÄÌÃÎ¤Ë°Ü¹Ô¡£»öÁ°Æ±°Õ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¸¶Â§¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄÌÃÎ¤òe-Tax¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÇÌ³Ä´ºº¤Ï¤ª¶â»ý¤Á¤À¤±¤Î¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÀÇÌ³Ä´ºº¤Ï¤ª¶â»ý¤Á¤À¤±¤Î¤â¤Î¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¡¢KSK¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ñ»º¾õ¶·¤Ï¤«¤Ê¤êÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤ËKSK2¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤ÎÁªÄêÀºÅÙ¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Ä´ºº¤Î¼Â¹ÔÎÏ¤â³ÊÃÊ¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÄ´ºº¤Ï°ìÅÙÆþ¤é¤ì¤ë¤È82¡ó°Ê¾å¤Î³ÎÎ¨¤ÇÄÉÄ§²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡Ö¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ÇÀµ¤·¤¤¿½¹ð¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â³Î¼Â¤ÊÁêÂ³ÂÐºö¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡Ö¼êÂ³ÂçÁ´¡×¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤Î°ìÉôÈ´¿è¡¦²ÃÉ®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë