¤â¤Ï¤äÃæ²Ú²°¤ò±Û¤¨¤Æ¤ë¡ÄJRÆîÉðÀþ±Ø¤«¤é1.6¥¥í¡¢Îî±à¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡È¸ÉÅç¤Î¼ò¾ì¡É¤Î¥¨¥Ó¥Þ¥è¤¬¡¢ÀµÄ¾¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤¿¡ª
±Ø¤äÈË²Ú³¹¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤È¸ÉÅç¤Î¤è¤¦¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¼ò¾ì¤Î¤³¤È¤ò¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î²ÃÆ£¥¸¥ã¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¼ò¾ì¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤éÅÌÊâ20Ê¬¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤Ë¤¢¤ë¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¤ªÅ¹¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÄ¹¤¯¡¢²ÃÆ£»á¤ÈÃ´ÅöÊÔ½¸¤ÏÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¶õÊ¢¤ÈÀäË¾¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡©¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î²ÃÆ£¥¸¥ã¥ó¥×¡Ø¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¼ò¾ìÉºÎ®µ¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Îî±à¤òÄÌ¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë
¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¼ò¾ì
¡¡¤½¤ÎÅ¹¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ö¤ÇÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤»¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤ËÀ¸ÅÄÎÐÃÏ¤È¤è¤Ð¤ì¤ëÅÔ»Ô¸ø±à¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ËÆüËÜÌ±²È±à¤È¤¤¤¦Á´¹ñ¤«¤éÎò»ËÅª¤ÊÌ±²È¤ò½¸¤á¤¿»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¡£¿·º¸Íã¤ÎÃÝËÜ¿®¹°¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢¤³¤ÎÌ±²È±à¤¬¹¥¤¤Ç»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢µ¢¤êÆ»¤Ë¡Ö¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÆ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Î¶á¤¯¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤Ê¤ó¤Æ¿§µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÆ»¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¤³¤ÎÅ¹¤ò¸«¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈË²Ú³¹¤ä±Ø¤«¤é¤Ï±ó¤¤¤Î¤ËÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¼ò¾ì¤ÎÄêµÁ¤À¤«¤é¡¢ÅöÁ³¤½¤ÎÅ¹¤â±Ø¤«¤é¤Ï±ó¤¤¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¤JRÄÅÅÄ»³±Ø¤«¤é¤â1.6¥¥í¤Ï¤¢¤ë¡£ÄÅÅÄ»³±Ø¤ÏJRÆîÉðÀþ¤Î¼çÍ×±Ø¤Î°ì¤ÄÉðÂ¢¹Â¥Î¸ý±Ø¡ÊÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Î¹Â¤Î¸ý±Ø¡Ë¤«¤é1±Ø¤Ç¤¢¤ë¡£¹Â¥Î¸ý¤«¤é¤Ï¥Ð¥¹¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÄÅÅÄ»³±Ø¤«¤é¤ÎÅÌÊâ¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²Æ¸þ¤¤Ê¥ë¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë