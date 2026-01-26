83歳「伝説の特撮カメラマン」が明かす、『ウルトラマン』『仮面ライダー』の撮影現場で覚えた衝撃

今から60年前の1966年。世代を超えて愛される特撮ヒーロー番組『ウルトラマン』が誕生しました。その誕生と「週刊少年マガジン」の関係を紐解いた前編から続きます。

特撮ヒーローがカメラマンの人生を変えた

子供たちの嗜好が、ある一人のカメラマンの人生まで変えることになりました。講談社写真部の大島康嗣（おおしま・やすじ）さんです。55年間にわたり特撮ヒーローを撮り続けた伝説のカメラマンの仕事は、2022年に『HERO 大島康嗣の仕事』（講談社刊）として出版もされています。

現在、83歳となった大島さんが、初めて特撮ものの撮影現場に赴いたのは、『ウルトラQ』の撮影会だったといいます。

「その時は少年マガジンの依頼でしたね。まだ僕は写真部で若手のほうだったんですが、先輩カメラマンたちは“怪獣なんて撮りたくない！”というんです。それで若手の僕にお鉢が回ってきた。その時は怪獣ガラモンとかを撮ったんだけど、困ったのは撮影場所の天井がすごく低いこと。巨大怪獣なわけだから迫力を出すには下からあおって撮らないといけないでしょう？ だけどそれだと天井がバレバレになっちゃって、これにはまいりましたね」

「その後、いよいよ特撮の撮影現場に行くことに。たしか『ウルトラマン』の第7話収録だったんだけど、勝手が分からなくてスーツで行っちゃって、スタッフから撮影現場にそんな格好で来るな！ と怒られました。それから何度も撮影に行きましたが、東京美術センターにあったウルトラマンの撮影場所は、とにかく狭くてねぇ。小さい池程度のプールの上にベニヤ板を敷いて、そこにセットを作ってたんです。『ゴジラ』を撮った東宝スタジオは大がかりなものだけれど、ウルトラマンが収録される美センの2番ステージは小さくて天井が低く、しかもホリゾント（奥行きを感じさせないための背景装置）の余裕もないからスチールカメラマンが入る余地がない。僕はベニヤと地面の間になんとかへばりついて、一生懸命撮りました。そんな狭いセットで怪獣とウルトラマンの戦闘シーンを収録するわけだから、セット替えに何時間もかかるんです。せいぜい1日で1〜2場面収録できればいいほうで、時にはシャッターを1回も押さないで帰る日もありましたね」

ウルトラマンがポーズをとってくれるように

たびたびスタジオを訪れた大島さんは、現場スタッフやスーツアクターのためにドリンクを差し入れ、気を遣いました。長丁場の撮影につきあい、数ヶ月もするとスタッフから大島さんに次々、声がかかるようになります。

「よう、オーシマちゃん！ カッコイイ写真撮ってよ！ ライト、どのあたりに入れようか？」「オーシマちゃん、今日の撮り下ろしはどんなポーズがいいかい？」「そうだなぁ、やっぱりアッパーカットは迫力がある感じに撮れるね」「よしきた、じゃ怪獣の春さんにも頼んで、パンチが当たった瞬間に少し飛び上がってもらうようにしよう」

こんな案配で、大島さんがファインダーを向けると照明スタッフが補助ライトを当ててくれたり、スーツアクターたちが、わざわざ雑誌撮影のためにポーズを取ってくれたりするようになりました。そして冬のある日、円谷プロでの撮影が深夜に及んだため自家用車の中で仮眠していた大島さんの耳にこんな言葉が聞こえてきました。

「おい、そんなところで寝てたら風邪ひくぞ！ 私の家に来なさい」

目を開けると、立っているのは円谷英二監督でした。びっくりして「いえ、大丈夫ですから！」と固持した大島さんに円谷監督は毛布を貸してくれたのです。「あの暖かさは身にしみました。ありがたかったですね」。

以後、撮影現場で顔を合わせると、「オーシマちゃん、記念写真頼むよ」と頼まれ、大島さんは何度も円谷監督の姿をカメラに収めることになりました。

ウルトラマンのマスクは3度変わった

大島さんは、撮影開始早々の『ウルトラマン』の試行錯誤もファインダーを通してつぶさに目撃しています。

「ウルトラマンのマスクは、最初はスーツアクターの呼吸のために唇回りが稼働するようになっていて、立ち回りとかすると口が開いていた。それだけ人間っぽい表情が出てしまっていたんですよね。それがBタイプ、Cタイプと3回作り直されて、目や耳のデザインも微調整が加えられ、現在の私たちにもおなじみのスタイルになりました。

トラブルも日常茶飯事です。ウルトラマンの目を光らせるため、マスク内に電線が通されていたんですが、バトルシーンの衝撃で接触が悪くなってライトが消えちゃう、なんてこともよくありましたね。今ではウルトラマンの目のライトはコンピューター制御で自在に変化させることもできるそうですから、雲泥の差です。

当時はボディスーツも1着しか用意されておらず、怪獣と格闘するたびにシルバーの塗料がところどころ剥がれてしまうんで、都度ペンキで塗りつぶすんだけども、逆にあんまりにも塗り重ねたからポロッと塊になって取れちゃったりしたんですよね。そうするとカメラのファインダー越しに見ている僕のほうが先に気がついて、“脇のとこが剥がれてるよ！”などとスタッフに教えてあげることも度々でした」

当時、30分実写ドラマの直接制作費は150万円が相場でしたが、『ウルトラQ』では制作費が500万円に上ったといいます。そのため制作費を圧縮しようとテレビカメラのフィルムは16ミリが使われていました。

「今だとデジタルフィルムからスチール写真を切り出すことは容易で、ということは、スチールカメラマンがいなくても場面写真は押さえられる。だけど当時の16ミリフィルムはとても小さいから、切り出すと画質が荒れちゃって雑誌のスチール写真としては役立たないんです。だから当時僕の撮った写真は、今となってはとても貴重なものになったはずなんだけれど、編集部に納めた後で、もう使わないから、とハサミを入れて捨てられちゃったりもしたんですよねぇ。本当にもったいないことをしました。

放送開始から『ウルトラマン』の視聴率はよかったけど、『ウルトラマン』は何度も再放送されて次第に人気が出たという感じで、はっきりと人気を肌で感じるようになったのは『ウルトラセブン』からです。ウルトラマンはスペシウム光線という武器はあるけど、戦闘シーンは基本は取っ組み合いなんですよ。だけどセブンはアイスラッガー（＝頭頂部の取り外しできる宇宙ブーメラン）があったでしょう。あれが外れるのが格好よかった。手の動作も含めて、現場で写真映えしたのはなんといってもセブンでした」

『ウルトラマン』は常に視聴率30%台をキープ、1967年3月26日の第37話では42.8％という最高視聴率を記録しました。ちなみに2024年WBC決勝トーナメントの平均視聴率が42.5%ですから、配信方法や視聴習慣の違いがあるとはいえ、当時の人気のほどがうかがえます。

アクションと爆破が魅力の『仮面ライダー』

週刊少年マガジンの主力作品が劇画となり、高校生、大学生へと読者層が上がっていくにつれ、講談社では児童雑誌として創刊されていた「ぼくら」を、1969（昭和44）年に「週刊ぼくらマガジン」に改組して娯楽色を強めます。そして1971（昭和46）年、少年マガジン編集部から分離独立する形で現在に続くヒーロー雑誌「テレビマガジン」が誕生。創刊編集長・田中利雄は、同誌創刊時いまだ少年マガジンの編集者でもあり、マガジンの業務と並行して「テレビマガジン」を立ち上げたのです。

すっかり特撮担当となっていた大島さんは少年マガジンだけでなく、「ぼくらマガジン」や「テレビマガジン」「たのしい幼稚園」といった児童誌・幼児誌からも相乗りで特撮現場の仕事を頼まれるようになっていました。「テレビマガジン」創刊のこの年、特撮界でウルトラマンと並ぶヒーロー、『仮面ライダー』(毎日放送・東映制作）が登場します。ウルトラマンは円谷プロとTBSが作り出したキャラクターでしたが、仮面ライダーは漫画家・石森（現・石ノ森）章太郎が原作を担当、「ぼくらマガジン」で漫画版を連載するという、スタートから漫画が深く関わった作品でした。

大島さんはこう続けます。

「『仮面ライダー』の撮影現場での人気ぶりはものすごかったですよ。『ウルトラマン』の収録はスタジオが基本ですが、仮面ライダーは改造人間という設定で、等身大のサイズ、悪役も人間と同じサイズの怪人たちなんで、ロケ撮影も多かった。そうすると、お子さん連れの母親たちがわんさか詰めかけて、撮影の合間にはおもちゃのライダーベルトをした子供と記念写真を撮ってるんです。時にはウチの子を撮ってくださいと声をかけられました。

『仮面ライダー』の売りは、派手なアクションと爆破シーン。僕は両方手に持ったことがありますからわかるんですが、ウルトラマンと仮面ライダーじゃスーツの重量が全然違うんです。ウルトラマンは全身ラバーでものすごく重いため、アクションにはおのずと制限があります。それにひきかえ、仮面ライダーはマスクとコンバーターラング（＝胸部分）以外は軽くできていましたから、トランポリンを使ったジャンプキックなども多用されました。

なかでも1973（昭和48）年から放送が始まった『仮面ライダーV3』は、ライダーシリーズ最大のヒット作となりました。僕としてはオープニングでの爆破カットが忘れられません。V3がハリケーン号で疾走し、豪快にジャンプする後ろで爆発が起きるんですが、当時はオートフォーカスなんてありませんから、一瞬のシャッターチャンスしかありませんでした」

「爆破シーン撮影にはコツがあるんですよ。スチールカメラマンは誰でも火薬担当のスタッフさんから演者さんがどういう動きをしたらスイッチを押すかを教えてもらっていると思うんだけど、僕の場合、教えて貰ったのは背後の火薬の発火点で、そこが小さく赤くなる、その瞬間を見ていたんです。そのタイミングでシャッターを切ると、セメントと土砂が豪快に噴き上げる爆破が撮れる。V3のこの写真は特製ポスターにもなりました」

発刊当初、一時苦戦していた「テレビマガジン」はライダーシリーズの人気上昇に合わせて部数を上昇させていきました。「仮面ライダースナック」についていたカードに目をとめた編集者が、怪人やライダーのカード多数を作成し、ミラーコーディングして口絵附録としてつけたところ大当たり。9万部台だった発行部数が60万部にまで伸びたのです。

「特撮の魅力は、やっぱり人間」

大島さんは、以後2020（令和２）年の『仮面ライダーゼロワン』までの55年間にわたってひたすら児童誌を中心とした特撮ヒーロー系の撮影を引き受ける、講談社の中でも特異な存在となりました。

「昔は特撮をメインにやるカメラマンなんていませんでしたからねぇ。特撮はどの現場も待ち時間が長い。セットを入念に作り込まないといけなかったし、危険なアクションシーンだってあるから、準備も怠りなくやらないといけない。それでもスーツアクターの人たちは生傷が絶えなかったし、僕だって危ない目にあったこともありました。トランポリンを使って高々とジャンプするシーンで、落下予定地点のすぐ脇にいたら、スーツアクターさんが飛びすぎて激突しちゃったんです。それでもアクターさんが、咄嗟にトランポリンの枠に足をひっかけてくれてから僕にぶつかったんで、大けがを負わずに済みました」

一線を引いた今でも、当時のスタッフとの交流は続いているそうです。

「特撮の魅力は、僕はやっぱり人間だと思う。『ウルトラマン』でも『仮面ライダー』でも、『ゴレンジャー』だってそうだけれど、日本の特撮シリーズは、ヒーローも怪獣も怪人も、人間が演じることでその魅力を作ってきました。『ウルトラセブン』の時だったと思うけれど、人気が出すぎてスーツアクターさんにポーズを取って貰う時間を作れず、円谷プロにお願いして怪獣や宇宙人のスーツだけ借りて、スタジオの空き時間に講談社の編集部員が中に入ってポーズを撮ったことがあったんですよ。そうしたら編集者は皆、“うわぁ〜っ、これ、大変だ！”“暑いし重いし、臭い！”と悲鳴をあげちゃったんです。それだけ大変な現場でも、主人公の演者さんはもちろんのこと、スーツアクターさんだって、たとえ顔が見えなくても誇りと愛情をもって演じている。作品を作る上で一番大切なのは、人間関係なんですよ」

CG全盛のこの時代でも、日本の撮影現場では、いまも特撮をささえるスーツアクターたちが、己の身体を張って演技を続けています。そして、講談社写真映像部では、大島さんの薫陶を受けた弟子の杉山勝巳氏が、いまも特撮現場での撮影を続けています。

「僕自身が現場で心がけているのは、とにかくカッコよく撮影することです。光や背景、役者さんのこだわりなどに気をつけて撮影するように、大島さんのしてきたことを真似しています。大島さんはよく“同じ釜のメシを食え”と口にしていました。大島さんはお酒が飲めませんが、撮影スタッフに溶け込んでいくのが非常に上手でした。僕もそうなりたいと思っています」(杉山氏)

2025年12月17日には、同年50周年を迎えたスーパー戦隊シリーズが野間出版文化賞特別賞を受賞。贈呈式には、東映ドラマ事業部門長・塚田英明氏および映像企画部プロデューサー・松浦大悟氏とともに『秘密戦隊ゴレンジャー』のアカレンジャー、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のゴジュウウルフが登壇、大きな拍手が湧きました。

ウルトラマンも仮面ライダーもスーパー戦隊も、マスクをつけたヒーローたちは、表情を変えることがありません。でも伝統芸能である能の面をつけた翁が、ふとしたしぐさを見せただけで、私たちはその悲しみや怒りを感じることができる。それと同じではないでしょうか？ マスクの下に隠れた思いを表現する、日本独自の特撮ヒーローたち。彼らはこれからもきっと私たちに勇気をあたえてくれるでしょう。そして、彼らが作品を産み出し続ける限り、講談社もヒーローたちを応援し、記事を作っていきたいと思っているのです。

