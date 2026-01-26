オジェの記録を讃える特別なヤリス

トヨタ・ガズー・レーシング（TGR）は1月22日、WRC（FIA世界ラリー選手権）開幕戦『ラリー・モンテカルロ』において、特別仕様車『GRヤリス・セバスチャン・オジェ9xワールドチャンピオン・エディション』のプロトタイプを公開した。

【画像】セバスチャン・オジェ9度のWRC王者を記念した『トヨタGRヤリス・セバスチャン・オジェ9xワールドチャンピオン・エディション』』 全17枚

本モデルは、TGR-WRT（トヨタ・ガズー・レーシング・ワールド・ラリー・チーム）所属のラリードライバー、セバスチャン・オジェが、2025年シーズンのドライバーズタイトルを獲得したことを記念して開発されたものである。



トヨタGRヤリス特別仕様車『セバスチャン・オジェ9xワールドチャンピオン・エディション』をラリー・モンテカルロで公開。 トヨタ

2025年のシリーズ争いは、最終戦『ラリー・サウジアラビア』までもつれ込む激戦となったが、オジェは参戦した11戦中、6勝を含む全戦での表彰台獲得という圧倒的な強さを発揮した。

これにより、かつてセバスチャン・ローブ選手が樹立した歴代最多記録に並ぶ、通算9回目のワールドチャンピオンという偉業を成し遂げたのだ。

『GRヤリス・セバスチャン・オジェ9xワールドチャンピオン・エディション』は、日本向けには今年の春以降に、スマートフォン用アプリ『GR app』を通じて抽選申し込みを行い、100台限定で発売を予定している。また、欧州でも100台限定での発売が予定されている。

専用の四輪制御モード『セブ』を搭載

『GRヤリス・セバスチャン・オジェ9xワールドチャンピオン・エディション』は、2025年に発売された『エアロパフォーマンス・パッケージ』をベースに、オジェとともに作り込んだ専用の四輪制御モードが搭載されている。

標準の『トラック（TRACK）』モードに代わって『セブ（SEB.）』モードが備えられる。前40：後60のトルク配分により、前輪の旋回性を確保しながら、後輪の駆動力による車両コントロールを可能としたセッティングとなっている。



トヨタGRヤリス特別仕様車『セバスチャン・オジェ9xワールドチャンピオン・エディション』をラリー・モンテカルロで公開。 トヨタ

また標準の『グラベル（GRAVEL）』モードに代わって設定された『モリゾウ（MORIZO）』モードは、加速時には前後輪の拘束力を最大化し、制動時には高速を緩めることでトラクション旋回性能を両立させている。

これはモリゾウこと豊田章男会長が、ラリーで走り込んで導き出したセッティングをオジェが気に入り採用にいたったもので、ドライバーと車両の一体感を高め、競技でのタイム短縮に寄与するものとなっている。

オジェのこだわりを反映した内外装

内外装は、オジェの求める上質で落ち着いた風合いと、ラリーシーンでの機能性を両立した作り込みが特徴である。

ボディカラーには、TGRの2025年のモータースポーツ活動を象徴する新開発の専用色『グラビティブラック』が採用され、ホイールも同系色のマットブラックで統一される。



トヨタGRヤリス特別仕様車『セバスチャン・オジェ9xワールドチャンピオン・エディション』をラリー・モンテカルロで公開。 トヨタ

ラジエーターグリルには、オジェの出身国であるフランスにちなんだトリコロールの加飾が施され、ブレーキキャリパーも彼のシグネチャーカラーである『ブルー』塗装となっている。

インテリアでは、操作性を追求し小径化された専用ステアリングホイールを採用し、ラリーからのフィードバックを受けた独立形状のスイッチ類が装備されている。また、ステッチはブルー・グレー・レッドのトリコロールがあしらわれる。

パーキングブレーキは縦引き式を採用し、専用のグレーステッチ付き革巻きグリップを装着する。そのほかには、ドライバーズチャンピオン獲得を記念した専用シリアルナンバープレートも装着される。

特別装備一覧

■性能

・4WDモードセレクト専用制御追加（SEB.モード/MORIZOモード）



■外装

・専用ボディカラー「グラビティブラック」

・専用ホイールカラー（マットブラック）

・専用カラードブレーキキャリパー（ブルー）

・トリコロール加飾ラジエーターグリル

・MORIZOサイン入りフロントウインドウ

・Sebastien Ogier 9x World Champion Edition専用エンブレム（バックドア）

・専用バイナル（ドア下部、リアフェンダー）



■内装

・グレーステッチ付き革巻き縦引きパーキングブレーキレバー＆カバー

・トリコロールステッチ（GR専用ステアリング）

・Sebastien Ogier 9x World Champion Edition専用シリアルナンバー入りプレート

・専用GR Full TFTメーター表示（SEB.モード/MORIZOモード）



トヨタGRヤリス特別仕様車『セバスチャン・オジェ9xワールドチャンピオン・エディション』をラリー・モンテカルロで公開。 トヨタ