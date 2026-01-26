¥Ü¥ë¥Ü¡Ö»Ë¾åºÇÂçµé¤ÎÌµÀþ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¼Â»Ü¤Ø¡¡250ËüÂæÂÐ¾Ý¤Ë¥°¡¼¥°¥ëAI¡Ø¥¸¥§¥ß¥Ë¡ÙÆ³Æþ¡¡Ç¯Æâ¥ê¥ê¡¼¥¹
´ûÂ¸¼ÖÎ¾¤ò¡ÖºÇ¿·¡×¤Î¾õÂÖ¤Ø
¥Ü¥ë¥Ü¤Ïº£Ç¯¸åÈ¾¡¢¡Ö»Ë¾åºÇÂçµé¤ÎÌµÀþ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î250ËüÂæ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë·×²è¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛºÇ¿·µ»½ÑËþºÜ¤Î¥Ü¥ë¥Ü¼¡À¤ÂåEV¡Ú¿··¿EX60¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´36Ëç
2020Ç¯¤Î¡ØXC40¥ê¥Á¥ã¡¼¥¸¡Ù¡Ê¸½EX40¡Ë°Ê¹ß¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥Æ¥£¥ÖOS¤òÅëºÜ¤¹¤ëÁ´¥Ü¥ë¥Ü¼Ö¤Ë¡¢¿·¤·¤¤UX¡Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ü¥ë¥Ü¤Î¿··¿EV¡ØEX60¡Ù ¥Ü¥ë¥Ü
¤³¤ÎUX¤ÏºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¡ØEX30¡Ù¤ä¡ØEX90¡Ù¤Ê¤É¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¡£½¾Íè¤Î¥°¡¼¥°¥ë¤Î¼ÖºÜ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¡¢¿·¤·¤¤AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥¸¥§¥ß¥Ë¡ÊGemini¡Ë¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤ë¡£
¤³¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÏºòÇ¯¼Â»ÜÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³«È¯¤ÎÃÙ¤ì¤Ë¤è¤ê±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤ÎºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥ë»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¸½ºßºÇ½ªÃÊ³¬¤Î¥Æ¥¹¥ÈÃæ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¿ô¤«·î°ÊÆâ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Ù¥ë»á¤Ï¤³¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¡ÖÀ¤³¦»Ë¾åºÇÂçµé¤ÎÌµÀþ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Î1¤Ä¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤Îµ¡Ç½¹¹¿·¤¬ÌÜÅª¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¸½Âå¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¹¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡ÊÀÜÂ³À¡Ë¤ÎºÇÂç¤ÎÍøÅÀ¤Ï¡¢±ó³Ö¤Ç¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤è¤êÄ¹´ü´Ö¡ÖºÇ¿·¤Î¾õÂÖ¡×¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ëÅÀ¤À¡£
¥Ù¥ë»á¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¤¬Äê´üÅª¤ËÂçµ¬ÌÏ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÂç¤¤¤¤â¤Î¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥°¡¼¥°¥ëAI
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï´ðËÜÅª¤ËEX90¤ÈÆ±Åù¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ä²èÌÌ¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢¼ã´³¤Îº¹°Û¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´ûÂ¸¼ÖÎ¾¤ËÅ¸³«¤·¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥óÂÎ¸³¤òÉ¬Í×¤«¤ÄÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿·Á¤Ç¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Ù¥ë»á¤Ï½Ò¤Ù¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¹¹¿·¸å¤Ï¡Ö¸½¹Ô¤Î¥°¡¼¥°¥ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¥¸¥§¥ß¥Ë¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÍÆ°×¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥Ü¥ë¥Ü¤ÎºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥ë»á
¥°¡¼¥°¥ë¡¦¥¸¥§¥ß¥Ë¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢2020Ç¯°Ê¹ß¤Î¥Ü¥ë¥Ü¼Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¡Ö²ñÏÃ·¿¡×¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ü¥ë¥Ü¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ÖºÜ¤Î¥¸¥§¥ß¥Ë¤Ï¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ±¿Å¾Ãæ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÍ×Ë¾¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¤·¤¿¤ê¡¢Á÷¿®Á°¤ËÂ¾¸À¸ì¤ËËÝÌõ¤·¤¿¤ê¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¼«Á³¤Ê²ñÏÃµ¡Ç½¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÇ§ÃÎÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¡¢½¸ÃæÎÏ¤Î°Ý»ý¤ÈÃí°Õ»¶Ì¡¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡×