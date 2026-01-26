ÅìÌ¾¤Î¡ÖÃÏ¹ö¤Î¡ÈÄ«¥é¥Ã¥·¥å¡É½ÂÂÚ¡×²ò¾Ã¤Ø¡ª Â¤ê¤Ê¤¤2¼ÖÀþ¤«¤é¡Ö3¼ÖÀþ¡×¤ËÁý¤ä¤·¤Æ²÷Å¬Áö¹Ô¤ò¼Â¸½¡ª ¡ÖÆü¿ÊJCT¢ªÅìÌ¾»°¹¥IC¡×´Ö¤Î½ÂÂÚÂÐºö¹©»ö 2·î¤«¤éÃå¼ê °¦ÃÎ
ËÅÄÊýÌÌ¤ÎÂç½ÂÂÚ¤¬²ò¾Ã¤Ø
¡¡NEXCOÃæÆüËÜ¤Ï2026Ç¯1·î21Æü¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®¾å¤êÀþ¤ÎÆü¿ÊJCT¢ªÅìÌ¾»°¹¥IC´Ö¤Ç¡¢ÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤ò3¼ÖÀþ¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¹©»ö¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡Ä«¥é¥Ã¥·¥å»þ¤Îº®»¨´ËÏÂ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¤ÈÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤ò·ë¤ÖÂçÆ°Ì®¤Ç¤¢¤ëÅìÌ¾¹âÂ®¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Ç½ÂÂÚ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤ÎÆü¿ÊJCT¢ªÅìÌ¾»°¹¥IC¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶ÊØÍø!? ¤³¤ì¤¬ÅìÌ¾¡Ö3¼ÖÀþ²½¹©»ö¡×¤Î¶è´Ö¤Ç¤¹ ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê5Ëç¡Ë
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¤ÈËÅÄ»Ô¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿Æü¿Ê»Ô¤È¤ß¤è¤·»Ô¤Î¶è´Ö¤Ç¡¢1Æü¤¢¤¿¤êÌó7ËüÂæ¤Î¸òÄÌÎÌ¤¬¤¢¤ê¡¢Ä«¥é¥Ã¥·¥å»þ¤ÏÅìÌ¾¤òËÅÄÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦¾å¤êÀþ¤¬º®»¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡NEXCO¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¿ÆüÄ«¤ÎÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓ¤òÃæ¿´¤Ë½ÂÂÚ¤¬Ç¯´Ö435²ó¡Ê2025Ç¯¼ÂÀÓ¡Ë¤âÈ¯À¸¡£
¡¡¤Û¤ÜËèÆü¡¢¤·¤«¤â1Æü¤Ë2²ó°Ê¾å½ÂÂÚ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÃÏ¹ö¤ÎÍÍÁê¤Ç¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅìÌ¾»°¹¥IC¤Î¼êÁ°¤«¤é¼é»³¥¹¥Þ¡¼¥ÈICÉÕ¶á¤Þ¤Ç10km°Ê¾å¤Î½ÂÂÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¸òÄÌ½¸Ãæ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¤êÀþ¤Ç¤ÏÅìÌ¾»°¹¥IC¤Î¼êÁ°¤¬ÅÐ¤êºä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢NEXCO¤Ç¤Ïºä¤Î¼êÁ°¤Ç¡ÖÂ®ÅÙÄã²¼Ãí°Õ¡×¤ÎÉ¸¼±¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤â½ÂÂÚ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢º£²óÆü¿ÊJCT¢ªÅìÌ¾»°¹¥IC´Ö¤ÎÌó7km¤ò3¼ÖÀþ²½¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¡¢¸òÄÌÍÆÎÌ¤Î³ÎÊÝ¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹©»ö¤ÎÃå¼ê¤Ï2026Ç¯2·î¾å½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹©»ö´ü´ÖÃæ¤ÏÏ©¸ª¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢Ìë´Ö¤Î¼ÖÀþµ¬À©¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª3¼ÖÀþ²½¸å¤Î±¿ÍÑ³«»Ï»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£