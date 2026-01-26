ローソン“値段そのまま”増量キャンペーン第1弾は本日から！ 50％増量した全9品が登場
「ローソン」は、1月27日（火）から4週にわたり、価格据え置きで商品の具材や重量を約50％増量する「盛りすぎチャレンジ」を、全国の店舗で実施。今回は、1月26日（月）から順次発売される第1弾のラインナップをまとめて紹介する。
【写真】ボリューム抜群の「ソース焼そば」も！ 第1弾商品ラインナップ一覧
■定番スイーツやおにぎりも
今回7回目の開催となる「盛りすぎチャレンジ」第1弾では、過去に開催した際に特に人気だった、おにぎり、パン、麺、弁当、デザートがそろう。
1月26日（月）からは、天面の生地いっぱいにクリームをたっぷりトッピングした本キャンペーンの定番商品「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」と、麺重量を約50％増量した、ジューシーでコクのある甘めソースが魅力の「盛りすぎ！ソース焼そば」を展開。
また、1月27日（火）には、ポテトサラダを約50％増やして3層のサンドイッチに挟んだ「盛りすぎ！ポテトたまごサンド」や、ごはんの進む高菜と明太子を組み合わせた「盛りすぎ！高菜明太おにぎり」、とんかつを1枚追加し2枚に増やした「盛りすぎ！カツカレー（中辛）」が発売される。
さらに、従来品の「ホットコーヒー（L）」と比較して量が約50％以上多い「メガホットコーヒー」も用意。加えて、内容量を従来品より50％増やした「ハッピーターン」、「ローソンオリジナル ポテトリングスナック なげわ しお味」、「かむかむレモン」も並び、インパクト大な商品が勢ぞろいする。
【写真】ボリューム抜群の「ソース焼そば」も！ 第1弾商品ラインナップ一覧
■定番スイーツやおにぎりも
今回7回目の開催となる「盛りすぎチャレンジ」第1弾では、過去に開催した際に特に人気だった、おにぎり、パン、麺、弁当、デザートがそろう。
また、1月27日（火）には、ポテトサラダを約50％増やして3層のサンドイッチに挟んだ「盛りすぎ！ポテトたまごサンド」や、ごはんの進む高菜と明太子を組み合わせた「盛りすぎ！高菜明太おにぎり」、とんかつを1枚追加し2枚に増やした「盛りすぎ！カツカレー（中辛）」が発売される。
さらに、従来品の「ホットコーヒー（L）」と比較して量が約50％以上多い「メガホットコーヒー」も用意。加えて、内容量を従来品より50％増やした「ハッピーターン」、「ローソンオリジナル ポテトリングスナック なげわ しお味」、「かむかむレモン」も並び、インパクト大な商品が勢ぞろいする。