ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２６日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「上野のパンダ きのうで見納め あす出国」が２位に入ったことを報じた。５万８４６２が選び、ランキングが決定した。

東京・上野動物園で飼育されている双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイの最終観覧が２５日午後、終了した。最終観覧枠は午後３時４５分からで約１００人が訪れ、別れを惜しんだ。観覧はウェブでの事前申し込み抽選制で倍率２４・６倍。抽選には外れたが少しでも近くにいたいと来場した人もいた。

番組ではこのニュースに関する視聴者の声を紹介。「中学校の修学旅行で上野動物園に行きました。またいつかかわいしらしい姿を目にしたいです」「いなくなるのはさみしいけど、外交のカードにされるのもかわいそう。もう来なくてもいいかもしれないと思いました」「５０年くらい前、祖母とランランとカンカンを見ました。その時買ってもらったパンダのぬいぐるみはよれよれだけど今もまだ大切に飾っています」といった声が寄せられていた。

総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「私もランラン、カンカン世代なので気持ちがよく分かります」と視聴者の気持ちに寄り添っていた。