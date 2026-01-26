ËÜÆü¤ÎÍ½Äê¡ÚÈ¯¸À¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
13:00¡¡ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ²ñ¡ÊÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¡Ë
20:00¡¡¥Êー¥²¥ëÆÈÏ¢¶äÁíºÛ¡¢·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é
22:30¡¡¥Êー¥²¥ëÆÈÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é
27Æü0:00¡¡¥³¥Ã¥Ïー¡¦¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é
2:00¡¡¥³¥Ã¥Ïー¡¦¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´¿·Þ°§»¢
3:00¡¡ÊÆ2Ç¯ºÄÆþ»¥¡Ê690²¯¥É¥ë¡Ë
¥¢¥¸¥¢¶âÍ»¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊAFF¡Ë¡Ê¹á¹Á¡¢27Æü¤Þ¤Ç¡Ë
FRB¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È´ü´Ö¡Ê¶âÍ»À¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¼«½Í¡Ë¡Ê～29Æü¡Ë
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
20:00¡¡¥Êー¥²¥ëÆÈÏ¢¶äÁíºÛ¡¢·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é
22:30¡¡¥Êー¥²¥ëÆÈÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é
27Æü0:00¡¡¥³¥Ã¥Ïー¡¦¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é
2:00¡¡¥³¥Ã¥Ïー¡¦¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´¿·Þ°§»¢
3:00¡¡ÊÆ2Ç¯ºÄÆþ»¥¡Ê690²¯¥É¥ë¡Ë
¥¢¥¸¥¢¶âÍ»¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊAFF¡Ë¡Ê¹á¹Á¡¢27Æü¤Þ¤Ç¡Ë
FRB¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È´ü´Ö¡Ê¶âÍ»À¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¼«½Í¡Ë¡Ê～29Æü¡Ë
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹