Ä«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£µ±ß£±£°Á¬Á°¸å¡¢Àè½µËöNY»Ô¾ì¤Ç¤â¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤¦¤ï¤µ¡áÅìµþ°ÙÂØ
Ä«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£µ±ß£±£°Á¬Á°¸å¡¢Àè½µËöNY»Ô¾ì¤Ç¤â¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤¦¤ï¤µ¡áÅìµþ°ÙÂØ
¡¡Ä«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£µ±ß£°£°Á¬Âæ¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£½µÌÀ¤±±ß¹â¤¬¶¯¤Þ¤ëÅ¸³«¡£Àè½µËö¤ÏÅìµþ»Ô¾ì¤Ç£±£µ£¹±ßÂæ¤«¤é¤ÎµÞÍî¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËNY»Ô¾ì¤Ç¤âµÞÍî¤¹¤ëÅ¸³«¡£NYÏ¢¶ä¤Ë¤è¤ë¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤¦¤ï¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
USDJPY 155.11
¡¡Ä«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£µ±ß£°£°Á¬Âæ¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£½µÌÀ¤±±ß¹â¤¬¶¯¤Þ¤ëÅ¸³«¡£Àè½µËö¤ÏÅìµþ»Ô¾ì¤Ç£±£µ£¹±ßÂæ¤«¤é¤ÎµÞÍî¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËNY»Ô¾ì¤Ç¤âµÞÍî¤¹¤ëÅ¸³«¡£NYÏ¢¶ä¤Ë¤è¤ë¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤¦¤ï¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
USDJPY 155.11