¥Ë¥åー¥¹¤ÎÀµ¤·¤¤¥ß¥«¥¿¤òÅ°Äì²òÀâ¤¹¤ë¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥åー¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡£ÅìÎ±²À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬1·î20Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÂçºå¥À¥Ö¥ëÁªµó¡×¡£¡È¤Ê¤¼¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡©¡É¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤«¡¢À¯¼£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤È¡¢À¯¼£¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀìÌç²È¡¦À¾ÅÄÎ¼²ð»á¤¬¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÁÀ¤¤¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
½°µÄ±¡¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤ÈÆ±Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡¢ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÈÂçºå»ÔÄ¹¤Î¡È½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁªµó¡É¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Âçºå»ÔÌ±¤Ï¡ÖÁªµó¶è¡¢ÈæÎãÂåÉ½¡¢»ÔÄ¹¡¢ÉÜÃÎ»ö¡×¤Î£´¤Ä¤òÆ±»þ¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÅêÉ¼ÍÑ»æ£´Ëç¡Ä¡©¡×¤ÈÀÄ»³»á¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£»Ô³°¤ÎÂçºåÉÜÌ±¤â»ÔÄ¹Áª¤ò½ü¤¯£³¤Ä¤ÎÅêÉ¼¤òÆ±Æü¤Ë¹Ô¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¡¢ÂçºåÉÜ¤Ç¤ÏÁªµó¥Ý¥¹¥¿ー¤òÅ½¤ë·Ç¼¨ÈÄ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¼«¼£ÂÎ¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
À¾ÅÄ»á¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¸õÊä¼Ô¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÎ©¤Ä¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÀÄ»³»á¤â¡Ö¤â¤¦Î©¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Í¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¡ÖÈó¾ï¤ËÀ¹¤ê²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤âÃ¯¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¤¤À¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ëÅì¥¢¥Ê¤Ë¡¢¡Ö°Ý¿·¼¹¹ÔÉô¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¾ÅÄ»á¡£ÀÄ»³»á¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó²£»³¤µ¤ó¤Î¤ªÆó¿Í¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£¤½¤â¤½¤âÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤¬À®Î©¤·¤¿¶Ç¤Ë¤Ï¿®¤òÌä¤¦¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¤¿¤ÀÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ÎË¡°Æ¼«ÂÎ¤è¤êÀè¤ËÁªµó¤¬Íè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë²¿¤Çº£Ìä¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ï¶Ë¤á¤ÆË³¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¿É¸ý¤À¡£
À¾ÅÄ»á¤â¡Ö½ÐÄ¾¤·¤À¤ÈÇ¤´ü¿¤Ó¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢·ë¶ÉÍèÇ¯Áªµó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È½Â¤¤´é¡£
¼ýÏ¿¤ÎÁ°Æü¤Ë°Ý¿·¤Î²ñ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿ÀÄ»³»á¤Ï¡Ö°Ý¿·¤ÏÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸øÌó¤Ë¤Ï·Ç¤²¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸øÌó¤â·Ç¤²¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÅì¥¢¥Ê¤âÊò¤ì¤ÆÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¥Ýー¥º¡ª¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò·Ç¤²¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ø¤À¤«¤é¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¸À¤¤¤À¤·¤¿¤é¤³¤ì¡¢¤¤ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÄ»³»á¤âÊò¤ì´é¡£À¾ÅÄ»á¤â¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¸ì¤Î¤¢¤ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÀµÅöÀ¤ò¼çÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤â¡Ä¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ëÅì¥¢¥Ê¤Ë¡¢À¾ÅÄ»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤¦¤¬¤Ã¤¿¸«Êý¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¡Ä¡×¤È¤¢¤ë¡È¥ß¥«¥¿¡É¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö¶¶²¼¡ÊÅ°¡Ë¤µ¤ó¤â¾¾°æ¡Ê°ìÏº¡Ë¤µ¤ó¤âÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤Ä¤âµÈÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ø¶¶²¼¤µ¤ó¾¾°æ¤µ¤ó¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢º£½é¤á¤Æ¤½¤ó¤Ê¡ÊµÕ¤é¤¦¡Ë±é½Ð¤Ê¤Î¤«¤Ê¡ª¡©¤È¤«»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤¹À¾ÅÄ»á¤Ë¡¢ÀÄ»³»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¿ÆÎ¥¤ì¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
Åì¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤á¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤Û¤ÉÎ¹¤ò¤µ¤»¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡¢¤¢¤ë¡Ä¡©¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È2¿Í¤Ï¡ÖÁêÅö¸·¤·¤¤Î¹¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡ÊÀÄ»³»á¡Ë¡Ö¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¡£Íý¶þ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¾ÅÄ»á¡Ë¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤¿¡£
¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¤â¤Í¡¢¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ø¹ñÀ¯¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âº£²ó¤Î¿®Ç¤ÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢ÃÎ»ö¤ÎÎ©¾ì¤ÏÂ³¤±¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¸þ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
Åì¥¢¥Ê¤¬³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤½¤¦¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢À¾ÅÄ»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÂ³¤±¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡© ºÆÍèÇ¯¤°¤é¤¤¤Ë¤³¤³¤éÊÕ¤Ë¡¢¡ØÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡Ù¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤ÈÇúÃÆÈ¯¸À¡ª¡©
¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢»ÔÄ¹¤ÈÉÜÃÎ»ö¤ò¥Æ¥ì¥³¤È¤«¤Ë¤¹¤ë¤ÈÇ¤´ü¿¤Ó¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢º£²ó¥Æ¥ì¥³¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀâ¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡×¡Ö·è¤·¤Æ¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¤´ü¤¬¿¤Ó¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì¤Ä¥ß¥½¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÄ»³»á¡£
¤µ¤é¤Ë2¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î¥À¥Ö¥ëÁªµó¤Ï½°µÄ±¡Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¸õÊä¤ò±þ±ç¤¹¤ëÌÜÅª¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í»¡¡ª
À¾ÅÄ»á¤«¤é¤Ï¡¢¡ÈÉÜÃÎ»öÁª¤Ï½°µÄ±¡Áª¤è¤ê¤â5Æü´Ö¡¢Áªµó´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¡É¤³¤È¤«¤é¡Ö¤³¤Î£µÆü¤¢¤ëÊ¬¤ò°Ý¿·¤ÏÍ¸ú¤Ë»È¤¨¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢Â¾¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ï¤à¤·¤í¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Áªµó±¿Æ°°ãÈ¿¤ËÄñ¿¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ê¤«¤é¡Ë¡×¤È±Ô¤¤Ê¬ÀÏ¤â¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÀïÎ¬Åª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¹ªÌ¯¡×¡ÊÀ¾ÅÄ»á¡Ë
¡Ö³¹Àë¼Ö²ó¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡ÊÀÄ»³»á¡Ë
¤µ¤é¤Ë¥Èー¥¯¤Ï¡¢17Æü¤Î¡ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤Ç¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢¡Ö¹ñÊÝÆ¨¤ì¡¢¼ÒÊÝÆ¨¤ì¤ò±£¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÏÃÂê¤Ï½ÐÄ¾¤·Áªµó¤ÎÊý¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡ÊÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉÔÀµ¤Î¼ÂÂÖ¤¬¡Ë¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÀ¾ÅÄ»á¡Ë
¡ÖÌÜ¤ò¤½¤é¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¸ÈÂ©¤À¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¤Í¡£¡Ø¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò²¼¤²¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÃì¤Ë¤·¤Æ¤¿À¯ÅÞ¤À¤«¤é¡£¤·¤«¤â¡Ä¡×¡ÊÀÄ»³»á¡Ë
