W¥êー¥°½é»²Àï¡¦SMBC TOKYO SOLUA¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î³Ð¸ç¡Ä1Ç¯ÌÜ¤ÇÉû¼ç¾­¡¦·§ÁÒºÚ¡¹»Ò¤¬¼Â´¶¤¹¤ë¡Ö½¼¼Â¡×

¡¡2024Ç¯4·î23Æü¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤ÎW¥êー¥°»²Æþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥Áー¥à¤Ï1955Ç¯ÁÏÉô¤ÈÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Ò²ñ¿ÍÏ¢ÌÁ¤ËÂ°¤·¤ÆÃÏ°è¥êー¥°¤äÁ´ÆüËÜ¼Ò²ñ¿Í¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¼çÂÎ¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø»Å»ö¡Ù¤È¡Ø¥¹¥Ýー¥Ä¡Ù¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿½÷»Ò¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ×¤ó¤À1Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·ー¥º¥ó¡Ê2025－26¡Ë¡¢¥Áー¥àÌ¾¤â¿·¤¿¤Ë¡ÖSMBC TOKYO SOLUA¡×¤È¤·¡¢17Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬W¥êー¥°¤ÎÀ¤³¦¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¿·¿Í3Ì¾¤È°ÜÀÒ1Ì¾¤ò½ü¤¤¤¿13Ì¾¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼Â¶ÈÃÄ¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÆþÉô¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âW¥êー¥°»²Æþ¤Ï¥Ð¥¹¥±¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸Àß·×¤Î½¤Àµ¤ò¤âÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ëÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎW¥êー¥°Ä©Àï¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ä¸½ºß¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡£º£²ó¤Ï¼Â¶ÈÃÄ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤âÄ¹¤¤ÃæÂ¼ÏÂÀô¤È·§ÁÒºÚ¡¹»Ò¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£ºÇ½é¤ÏÀèÈ¯¥»¥ó¥¿ー¤òÃ´¤¦·§ÁÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢¡ËÜ³Ê»ÏÆ°¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ï¡ÖËèÆüÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥Áー¥à¤Ç¤ÏÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë [¼Ì¿¿]¡áW LEAGUE
¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Îº£Ìî¡Ê½Ù¡Ë¤µ¤ó¤ä½©»³¡Êâ«ÂÀ¡Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á¡¢¥È¥ìー¥Êー¤ÎÊý¤¿¤Á¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¿·Á¯¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤äÆ°¤¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤âº£¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËèÆüÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡·§ÁÒºÚ¡¹»Ò¤Ï¡¢½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿1Ç¯ÌÜ¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ð´é¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¡¢ENEOS¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥º¤ä½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á¤òÌ³¤á¤¿º£Ìî»á¤¬¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥È¥ìー¥Êー¤ä¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤âW¥êー¥°¤Î¥Áー¥à¤äÆüËÜÂåÉ½¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ë¤è¤ë¿©»ö´ÉÍý¤Ê¤É¡¢¥Áー¥à¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡·§ÁÒ¤Ï5Ç¯´Ö¡¢¼Â¶ÈÃÄ¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£¼Â¶ÈÃÄ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Å»ö¤¬Í¥Àè¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ê¿Æü2Æü¤ÈÅÚÆü¤Î½µ4Æü¤Î³èÆ°¤Î¤¦¤Á¡¢Ê¿Æü¤Ç¤Ï¡Ö»Ä¶È¤Ç30Ê¬¤·¤«Îý½¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÇ°¤ÏÎý½¬¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢1½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤Ï°ìÊÑ¡£¿·»Ø´ø´±¤¬µá¤á¤ëÎý½¬¤ÎÎÌ¤ä¼Á¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°»þ´Ö¤âÁý¤¨¡¢¡Ö£µÇ¯´Ö¤¬°ìµ¤¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê1Ç¯¡×¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÂÎ¤ä¥¹¥¥ë¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½¤ÏÇ¡¼Â¤ËÉ½¤ì¤¿¡£ÂÎ¤ÎÌÌ¤Ç¤ÏÂÎ½Å¤äÂÎ»éËÃ¤Ê¤É¤Î¿ôÃÍ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥×¥ìー¤Ç¤Ï¡Ö¼Â¶ÈÃÄ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Î±ÇÁü¤È¸«¤ÆÈæ¤Ù¤Æ¤â¥¹¥Ôー¥É¤äÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬°ã¤¦¡×¤³¤È¤ò¼Â´¶¡£¼ÂºÝ¤ËW¥êー¥°¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Ø¤ÎÀï¤¤Êý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¹â¤µ¤ä¥Ñ¥ïー¤ÇÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°µÅÝÅª¤Ë¤ä¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤·¸º¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼ê±þ¤¨¤â¤Ä¤«¤ó¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¤È¤¤ä¿ô»ú¤È¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î¡Ø³Ú¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©»ö°ì¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿·§ÁÒ¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼Â´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¼«Ê¬¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤ê¤·¤¿Êý¤¬¤è¤ê¿È¤Ë¤Ä¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢º£¤Ï¥È¥ìー¥Êー¤¿¤Á¤Ë¼«¤é¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬Á´ÉôÅª³Î¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç²¿¤Ç¤âÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤À¤«¤é¡È»ä¤«¤é¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢¸¬µõ¤ÊÈà½÷¤ÎÀ³Ê¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¢¡Ê¬´ôÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤¿Ëö¤Ë½Ð¤·¤¿·ëÏÀ¤Ï¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¸å²ù¤¹¤ë¤è¤ê¤Ï¡×
Âç³Ø°ÊÍè¤Î³°¹ñÀÒÁª¼ê¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ò·Ð¸³ [¼Ì¿¿]¡áSMBC TOKYO SOLUA
¡¡¼Â¤Ï·§ÁÒ¡¢W¥êー¥°»²Æþ¤ËºÝ¤·¡¢°ì»þ¤Ï¡ÖW¥êー¥°»²Àï¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼¤á¤è¤¦¤«¤Ê¤È¾¯¤·»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£Àè¤Ëµó¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¶ÐÌ³»þ´Ö¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Áý¤¨¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë³Ý¤«¤ë»þ´Ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾¯¤·Á°¤«¤é¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¼¤á¤¿¤¢¤È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤³¤È¤À¡£
¡¡Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¼¡¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤í¡£¤µ¤é¤Ë»Å»ö¤â¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤äÀ®²Ì¤Ê¤É¤âÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡×¤Î¤À¤«¤éÌµÍý¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âW¥êー¥°¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¡ÖW¥êー¥°¤Ë¤³¤ÎºÐ¤Ç¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢5Ç¯´Ö¡¢¤³¤Î¥Áー¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢W¥êー¥°¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¡Ø¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¸å²ù¤¹¤ë¤è¤ê¤Ï¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤«¤é¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢ÁêÅö¤Ë½ÏÎ¸¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏW¥êー¥°»²Àï¤Ë¤è¤ê°ÊÁ°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿¦¾ì¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤À¤¬¡¢¡Ö¡Ê²ñ¼Ò¤«¤é¡Ë¤¹¤´¤¯¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡Ù¤³¤È¤¬Êø¤ì¤º¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£»Å»ö¤È¶¥µ»¤ÎÎ¾Î©¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»Å»ö¤Î·ÑÂ³¤¬¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÁØ¤Î½¼¼Â´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡´ÊÃ±¤Ê·èÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤Ê³Ð¸ç¤âÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤À¤¬·§ÁÒ¤Ï¡¢À¶¡¹¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡Ö¤â¤·º£¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤À¤³¦Àþ¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¡ÂÔË¾¤ÎW¥êー¥°½é¾¡Íø¤Ë¡¢¾¡¤Ä´î¤Ó¤ò¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌ£¤ï¤¨¤¿¡×
¡Ö»Å»ö¤È¶¥µ»¤ÎÎ¾Î©¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·§ÁÒ [¼Ì¿¿]¡áSMBC TOKYO SOLUA
¡¡SMBC¤Ï2025Ç¯12·î29Æü»þÅÀ¤Ç20»î¹ç¤òÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Áー¥à¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ìÁ´»î¹ç¤Ë¥¹¥¿ー¥¿ー¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤Î¤¬·§ÁÒ¤Ç¡¢»î¹ç¤Ç¤ÏÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥×¥ìー¤ÇÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë³°¹ñÀÒ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢180¥»¥ó¥ÁÂæ¤Ï¤â¤È¤è¤ê190¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ëÁª¼ê¤Ð¤«¤ê¡£
¡Ö»ä¤Ï¤º¤Ã¤È5ÈÖ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÂç³Ø¤Î¤È¤¤ÏÎ±³ØÀ¸¤È¤âÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼Â¶ÈÃÄ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤ÏÂç³Ø»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¸ì¤ë177¥»¥ó¥Á¤Î¥»¥ó¥¿ー¤Ë³Ý¤«¤ëÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶±¤à¤³¤È¤Ê¤¯Âç·¿Áª¼ê¤ÈÂÐÖµ¤·¡¢¿ô»ú¤ËÉ½¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¸¥¿ÈÅª¤ËÆ°¤¯»Ñ¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¡¢¡È±ï¤Î²¼¡É¤Ç»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¡Ö¾å¼ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ê¥×¥ìー¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤¦¤Þ¤¤¥×¥ìー¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÅ¥½¤¤¥×¥ìー¤Ï¾ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë°Ê¾å¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤È¤Ï¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡·§ÁÒ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÃç´Ö¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¸ß¤¤¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½´èÄ¥¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤â¡£¤½¤·¤Æ¥Áー¥à¥áー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤¦¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÁ´°÷¤¬¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤òÃµ¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¡Ø¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡ÊÂÐÀïÁê¼ê¤Î¡Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¤âÁê¼êÌò¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÃ¯¤âÉå¤é¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¶¯¤¤ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«¿È¤âÃç´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¶¯¤¤¡£
¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤½é¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î26Æü¤ÎÉ±Ï©¥¤ー¥°¥ì¥Ã¥ÄÀï¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ì²ó¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥Áー¥à¥áー¥È¤ÈºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤¿¤È¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼Ò²ñ¿Í¥êー¥°¤Î¤È¤¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¥Áー¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ï¡ÊÁ°¥·ー¥º¥ó¤â´Þ¤á¤Æ¡Ë10¤«·î¤Ö¤ê¤°¤é¤¤¤Î¾¡¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¤Ä¤¤Îý½¬¤â¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Á´Éô¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾¯¤·¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ºÆ³«¤¹¤ëW¥êー¥°¤Î»î¹ç¤Ï1·î31Æü¤«¤é¡£¤½¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç»Ä¤»¤¿¤é¡£»Ä¤ê4»î¹ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î±øÌ¾ÊÖ¾å¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ë¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥·ー¥º¥ó¤â½ªÈ×Àï¡£SMBC¤ÎÉÔÆ°¤Î¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¥Áー¥à¥áー¥È¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ä¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛSMBC¤Î·§ÁÒºÚ¡¹»Ò¤Ë°ìÌä°ìÅú