BBWAA¤ÎÍ¼¿©²ñ
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÍ¼¿©²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤ÏÎ®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢µåÃÄ¸ø¼°¤¬ÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥Ã¥¯¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡¹õ¥·¥ã¥Ä¤È¹õ¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¡£
Í¼¿©²ñ¤ÏMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2024Ç¯¥ª¥Õ°ÊÍè¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆÀìÌç¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÍ¼¿©²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÇÛ¿®¤·¡¢ÆüÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°SNS¤ÏÍ¼¿©²ñ¸å¡¢ÂçÃ«¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µ®½Å¤Ê1Ëç¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¡£¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢MVP¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤â¡¢·¯¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡£½ã¿è¤Êµ¤ÉÊ¡¢µ¤Éé¤ï¤Ê¤¤¼«¿®¡£¥¥ó¥°¤ÏºÇ¹âÄ¬¤À¡×
¡ÖºÇ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¤ÊMVP¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡Ö°ìÎ®¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡ª¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤Ë¥¤¥±¤Æ¤ë¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¡©¡×
¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤Ã¤Ã¤È¤¦¤Ë¥¯¡¼¥ë¡×
¡¡ÂçÃ«¤ÏÍ¼¿©²ñÃæ¤Ë¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Î¥¿¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤é¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£
