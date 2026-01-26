Æ±´ü¤Ï·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë´é¤Ö¤ì¥º¥é¥ê¡ªÃçÎÉ¤·¤ÎÇÐÍ¥Æ±»Î¤¬ÅÐ¾ì¡¡Â¾¤ÎÇÐÍ¥¤Î³èÌö¤Ï¼»ÅÊ¤âÆ±´ü¤ÏÊÌ¡©¡ÚÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®ÌîÉðÉ§¤ÈÂ¼°æÔ¢É×¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ±´ü¤Ë¤ÏÁáÀ¤¤ÎÅÁÀâ½÷Í¥¤â¡ªÍÅ¤·¤¤ÈþËÆ¤âÌ¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿
¡¡1963Ç¯Ï»ËÜÌÚ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÇÐÍ¥ºÂ¤ÎÍÜÀ®½ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¾®Ìî¡¢Â¼°æ¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ°æÉðÃË¤µ¤ó¡¢²ÆÈ¬ÌÚ·®¤µ¤ó¡¢ÎÓÎ´»°¤µ¤ó¡¢¸¶ÅÄË§Íº¤µ¤ó¡¢Á°ÅÄ¶ã¡¢ÂÀÃÏ´îÏÂ»Ò¤µ¤ó¡¢·ª¸¶¾®´¬¤é¡ÄÆ±´ü¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡Ö²Ö¤Î15´ü¡×¤È¤è¤Ð¤ìÆüËÜ±é·à³¦¤ò»Ù¤¨¤ëÌ¾Í¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¤òÃæÂà¤·¤ÆÍÜÀ®½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¾®Ìî¤Ï¡¢ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì±Ç²è¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶å½£¤«¤é23»þ´Ö¤«¤±¤Æ¾åµþ¤·Æþ½ê¤·¤¿Â¼°æ¤«¤é¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Î¥·¥Æ¥£ー¥Üー¥¤¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼Â¤Ï¼«Âð¤â¶á½ê¤Î2¿Í¡¢Â¼°æ¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦²»ÌµÈþµª»Ò¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¼êÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤ª¼ò¤ò°û¤à¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤¤Ä¹µï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸À¤¦¡£Â¾¤ÎÇÐÍ¥¤Î³èÌö¤Ë¤Ï»þ¤Ë¤Ï¼»ÅÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Æ±´ü¤Î³èÌö¤ÏÊÌ¡£²ÈÂ²Æ±ÍÍ¤Ë´î¤Ó¤¢¤¦¤È¸À¤¦ÃçÎÉ¤·2¿Í¤¬¸òÎ®¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë