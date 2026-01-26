PSG¥æ¡¼¥¹Áê¼ê¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥´¡¼¥ë¡×¡¡¸½ÃÏ¤âÇ®¶¸¡ÄÆüËÜ10ÈÖ¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼ÃÆ¤¬¡Ö¥´¥é¥Ã¥½¤À¡×
ÇðU-18¤¬PSG¤ÎU-18¤ÈÂÐÀï
¡¡¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥É¡¼¥Ï¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAL KASS INTERNATIONAL CUP2026¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÇð¥ì¥¤¥½¥ëU-18¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÌ¾Ìç¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤òÁê¼ê¤Ë¾×·â¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏU-17Ç¯Âå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÀ¤³¦¤Î8¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡£16ºÐ°Ê²¼¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇðU-18¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎFC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢PSG¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎPVF¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×B¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó8ÅÙÌÜ¤ÎÂç²ñ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇðU-18¤Ï1·î24Æü¤ÎPSGÀï¤Ç¡¢Á°È¾20Ê¬¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¼êÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿10ÈÖ¤ÎMF°ðÅÄÎ¿µ×¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÆâ¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤ë¤È±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿GK¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤Æ¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¶·¤â»×¤ï¤º¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¡£Á°¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½³¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Çð¤ÎºÇ½é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£1-0¤À¡ª¡×¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥´¡¼¥ë¤À¡×¡Ö¤ª¸«»ö¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡ÖPSG¤Ë°ìÌðÊó¤¤¤¿¤Í¡×¡Ö¤ª¤ª¡£¥¹¡¼¥Ú¥ë¡¦¥´¥é¥Ã¥½¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Çð¤Ï¤½¤Î¸å¡¢1-3¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Æ1¾¡2ÇÔ¤Ç½ç°Ì·èÄêÀï¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ðÅÄ¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¡Ê1-5¡Ë¤ËÂ³¤¯¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë