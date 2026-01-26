ドナルド・トランプ米政権による移民取り締まり強化に反発するデモが激化しているミネソタ州ミネアポリスで、24日（現地時間）、再び民間人が死亡した。今月7日に白人女性のレネー・ニコル・グッドさん（37）が移民・関税執行局（ICE）要員の銃撃を受けて死亡してから17日後のことだ。連邦法執行要員の過剰な取り締まりを巡る論争とともに、デモ隊の反発がさらに強まる見通しだ。

ミネアポリス警察のブライアン・オハラ署長はこの日、記者会見を開き、「37歳の白人男性が連邦要員の銃撃により死亡した」と明らかにした。AP通信は遺族へのインタビューを通じ、死亡者の身元が、ミネアポリス南部に住むアレックス・ジェフリー・プレッティさんで、在郷軍人を主な対象とする病院の集中治療室で働く看護師だと報じた。プレッティさんの父親はAP通信に、息子が連邦政府の移民取り締まりに怒り、デモに参加してきたと語った。

国土安全保障省はソーシャルメディアX（旧ツイッター）への投稿で、「同日午前、国境警備隊員に向けて、ある人物が9ミリの半自動拳銃を所持したまま接近した」と当時の状況を説明した。国土安全保障省は死亡した男性を「容疑者」と呼び、「隊員らが武装解除を試みたが、武装した容疑者が激しく抵抗し、生命と安全が脅かされたと判断した要員が防御射撃を行った」と明らかにした。プレッティさんが所持していたとする拳銃1丁の写真も公開した。

しかし、国土安全保障省の発表を巡り、現場映像の状況と食い違うとの分析が相次ぎ、論争が起きている。ニューヨーク・タイムズ（NYT）は銃撃映像の分析結果に基づき、「死亡した男性は銃ではなく携帯電話を持っていた」として、国土安全保障省の発表に疑問を呈した。NYTは「連邦当局はプレッティさんが武装していたと主張しているが、武器を取り出す場面はなかった」とし、「複数の要員がプレッティさんともみ合いになり、路上に倒して制圧した後、約8秒後に1人の要員が『銃を持っている』と叫んだ。これは、プレッティさんが地面に倒されるまで武装している事実を把握していなかった可能性を示唆する」と指摘した。

その後、別の要員が自分の銃でプレッティさんに照準を合わせ、至近距離から1発を発射した。プレッティさんが倒れた後も銃声が続いた。5秒間に、少なくとも10発以上の銃弾が発射されたとみられている。CNNは「映像分析の結果、1人の要員がプレッティさんから銃器を取り上げた直後、別の要員らが彼を射殺したように見える」とし、「プレッティさんが武器を振り回す様子は確認されなかった」と報じた。要員らが事実上、非武装状態のプレッティさんに発砲した可能性を示す内容だ。

ティム・ウォルズ州知事は事件直後、国土安全保障省の発表について「でたらめなうそだ」と反論した。一方、ドナルド・トランプ大統領はプレッティさんの拳銃写真をトゥルース・ソーシャルに投稿し、「装填された状態で発射準備ができていたのに、警察はなぜICE要員を守らなかったのか」と述べ、要員の発砲は正当防衛だと主張した。さらに、野党・民主党所属のウォルズ州知事に対し、「傲慢で危険な発言で反乱を扇動している」と非難した。