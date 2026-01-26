30Ê¬Ëè¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡ÖÅìµþ23¶èºÇËÌ¤ÎÅ´Æ»±Ø¡×¤Èºë¶Ì¤ò·ë¤ÖÅìÉð¥Ð¥¹¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êÇÑ»ß¤Ê¤¼¡© ¡ÈÈ´¤±Æ»¡ÉÅª¤ÊÊØÍøÏ©Àþ¤Ê¤Î¤Ë
ºë¶Ì¤ÈÅìµþ¤ò¤Þ¤¿¤°Ï©Àþ
¡¡ÅìÉð¥Ð¥¹¤¬¡¢2026Ç¯3·îËö¸Â¤ê¤ÇÅìÉð¥Ð¥¹¥»¥ó¥È¥é¥ë´ÉÆâ¤Î7Ï©Àþ¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢Áð²Ã±ØÀ¾¸ý¡Á¸«¾ÂÂå¿Æ¿å¸ø±à±Ø´Ö¤ò¾®·¿¥Ð¥¹¤Ç·ë¤Ö¡ÖÁð²Ã22¡×·ÏÅý¤Ç¤¹¡£¸½¾õ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾è¼Ö¤·¤Æ³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸«Ç¼¤á¡ÛÊÑ²½¤ËÉÙ¤à¡ÖÁð²Ã22¡×¤Î¼ÖÁë¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡ÖÁð²Ã22¡×¤Ï¡¢ÅìÉð¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¡Ê°ËÀªºêÀþ¡Ë¤ÎµÞ¹ÔÄä¼Ö±Ø¤Ç¤¢¤ëÁð²Ã±Ø¤È¡¢ÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¤Î¿·¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖÆüÊëÎ¤¡¦¼Ë¿Í¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤Î½ªÅÀ¡¦¸«¾ÂÂå¿Æ¿å¸ø±à±Ø¡ÊÂÎ©¶è¡Ë¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ï©Àþ¤Îµ÷Î¥¤Ï5.2km¤Ç¡¢½êÍ×»þ´Ö¤Ï30Ê¬¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡¸«¾ÂÂå¿Æ¿å¸ø±à¤ÏÅìµþ23¶èºÇËÌ¤ÎÅ´Æ»±Ø¤Ç¡¢ËÌ¤Ø300m¤Û¤ÉÊâ¤±¤Ðºë¶Ì¸©¶¡ÊÁð²Ã»Ô¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤áÏ©Àþ¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ïºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¤ËÂ°¤·¤Þ¤¹¡£Áð²Ã±ØÉÕ¶á¤ÏÂçÄÌ¤ê¤òÁö¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹ñÆ»4¹æ¤è¤êÀ¾Â¦¤ÏÆ»¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾®·¿¤Î¥Ð¥¹¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÏ©Àþ¤Ï¡¢ÆüÊëÎ¤¡¦¼Ë¿Í¥é¥¤¥Ê¡¼¤Î³«¶È¡Ê2008Ç¯3·î30Æü¡Ë¤ÈÆ±»þ¤Ë±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¸«21¡×·ÏÅý¤¬¸»Î®¤Ç¤¹¡£¸å¤ËÅçÃé¥Û¡¼¥à¥º¡Ê¥Û¡¼¥à¥ºÁð²Ã¼Ë¿ÍÅ¹¡Ë·ÐÍ³¤Î¡Ö¸«22¡×·ÏÅý¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÆüÃæ¤ÎÊØ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¸«22¡×¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¸«21¡×¤Ï¡ÖÁð²Ã21¡×¤Ë¡¢¡Ö¸«22¡×¤Ï¡ÖÁð²Ã22¡×¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢2018¡ÊÊ¿À®30¡ËÇ¯4·î¤Ë¤ÏÁ´ÊØ¤¬ÅçÃé¥Û¡¼¥à¥º·ÐÍ³¤Î¡ÖÁð²Ã22¡×¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¹¤ÎËÜ¿ô¤Ï¡¢¡Ö¸«21¡×¤Î±¿¹Ô³«»ÏÅö½é¤ÏËè»þ2ËÜÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯¤Ç¤¹¡£Ê¿Æü¤ÏËè»þ1ËÜ¤ËÈ¾¸º¤·¡¢¸å¤ËÅÚµÙÆü¤âºï¸º¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÊ¿Æü¡¦ÅÚµÙÆü¤È¤â1Æü8±ýÉü¤ÈÂçÉý¤Ë¸ºÊØ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®·¿¤Î¥Ð¥¹¤ËÂçÀª¤ÎµÒ
¡¡º£²ó¾è¼Ö¤·¤¿¤Î¤Ï2026Ç¯1·î¤ÎÊ¿Æü¤Ç¡¢Áð²Ã±ØÀ¾¸ý16»þ10Ê¬È¯¤ÎÊØ¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£3ÈÖ¤Î¥Ð¥¹¾è¤ê¾ì¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²óÁ÷¤Î¥Ð¥¹¤¬ÅþÃå¡£15¿Í¤¬¾è¼Ö¤·¡ÖÁð²Ã22¡×¤È¤·¤Æ½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾èµÒ¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤Î¥Ð¥¹Ää¤«¤é1¿Í²Ã¤ï¤Ã¤Æ16¿Í¤Ë¡£¼ÖÆâ¤Ë¤Ï11¿ÍÊ¬¤ÎºÂÀÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÖÎ¾¤¬¾®·¿¤Î¤¿¤á¤ËÎ©ÀÊ¤Î¾èµÒ¤¬5¿Í¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÁêÅöº®¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¸«¾ÂÂå¿Æ¿å¸ø±à±Ø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾èµÒ¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¡¢½ªÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¾èµÒ¤Ï1¿Í¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¾èµÒ¤¬¹ß¤ê¤¿¥Ð¥¹Ää¤Ï¡¢Â¾¤Î¥Ð¥¹Ï©Àþ¤È½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁð²Ã22¡×¤¬Áö¤ë¥ë¡¼¥È¤Î¿ôÉ´¥á¡¼¥È¥ëËÌÂ¦¤Ç¤Ï¡¢ÅìÉð¥Ð¥¹¤È¹ñºÝ¶½¶È¥Ð¥¹¤¬¶¦Æ±±¿¹Ô¤¹¤ë¡ÖÀî12¡×·ÏÅý¡ÊÁð²Ã±Ø¡Á¿·ËÙ¡ÁÀî¸ý±Ø¡Ë¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áð²Ã±ØÉÕ¶á¤Ç¤Ï¤µ¤é¤ËÂ¾¤Î·ÏÅý¤È¤â¥ë¡¼¥È¤¬½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡ÖÁð²Ã22¡×¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¸å¤â¡¢ÊÂ¹ÔÏ©Àþ¤Î¥Ð¥¹Ää¤Þ¤ÇÊâ¤¯¤³¤È¤ÇºÇÄã¸Â¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÀî12¡×¤¬Áö¤ëÁð²Ã¿À¼ÒÄÌ¤ê¤Ï¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢½ÂÂÚ¤Ë¤è¤ëÃÙ¤ì¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÁð²Ã22¡×¤Î¥ë¡¼¥È¤Ï¡ÈÈ´¤±Æ»¡É¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Äê»þÀ¤Î¹â¤µ¤Ç¤Ï¡ÖÁð²Ã22¡×¤ÎÊý¤¬Ä¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡½ê³í´±Ä£¤Î´ØÅì±¿Í¢¶É¤Ø¤ÎÆÏ½Ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅìÉð¥Ð¥¹¤¬¡ÖÁð²Ã22¡×¤ÎÇÑ»ß¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ö±¿¹Ô²ó¿ô¤Î¸º²ó¤Ë¤è¤ê·ÐÈñºï¸º¤È±¿Å¾»ÎÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ý»Ù¾õ¶·¤ÈÍ×°÷¾õ¶·¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÁð²Ã22¡×¤ÎÇÑ»ß¸å¡¢¸«¾ÂÂå¿Æ¿å¸ø±à±Ø¤«¤éÅìÉð¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥é¥¤¥óÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ð¥¹Ï©Àþ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃÝ¤ÎÄÍ±ØÀ¾¸ýÈ¯Ãå¤Î¡ÖÃÝ03¡×·ÏÅý¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÏ©Àþ¤ÏÆüÃæËè»þ2¡Á3ËÜ¤Î±¿¹Ô¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Áð²Ã»Ô¤Î¥³¥Ë¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¡Ö¥Ñ¥ê¥Ý¥ê¤¯¤ó¥Ð¥¹¡×¤ÎÆîÀ¾¥ë¡¼¥È¤¬¡¢¸«¾ÂÂå¿Æ¿å¸ø±à±Ø¤«¤éÁð²Ã±Ø¤ò·ÐÍ³¤·¡¢Áð²Ã»ÔÎ©ÉÂ±¡¤Þ¤Ç·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæËè»þ1¡Á2ËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÓÃæ¤ÇÅìÉð¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤ÎÃ«ÄÍ±Ø¤Ê¤É¤òÄÌ¤ë¤¿¤á¤Ë±ó²ó¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£