Ë½§»Ô¾ì¤Ç¡Ö±£¤ì¤¿1°Ì¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Þ¥°¥í¡Ä»Ô¾ì¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÎ®ÄÌ¤·¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¡×¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë´íµ¡¤È¤Ï
ÌÌÀÑÀ¤³¦Âè6°Ì¡ÊÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡Ë¡¢¤·¤«¤âËÌ¤«¤é¤Î¿ÆÄ¬¤ä¥ê¥Þ¥ó³¤Î®¤È¤¤¤Ã¤¿´¨Î®¡¢Æî¤«¤é¤Î¹õÄ¬¤äÂÐÇÏ³¤Î®¤ÎÃÈÎ®¤¬¸òºø¡¢À¤³¦¤Ç¤âÌ¾¤À¤¿¤ë¹¥µù¾ì¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤Î³¤¡£¤½¤Î²¸·Ã¤Ë¤¢¤º¤«¤ê¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤éËÉÙ¤Êµû²ðÎà¤ò³Í¤ê¡¢¿©¤·¡¢ÏÂ¿©Ê¸²½¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ÎÆüËÜ¤Îµû¿©¡¦µù¶È¤¬¤¤¤Þ¡¢´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤ÇÀ¤³¦°ì¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿µù³Í¹â¤â¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È10·÷³°¤«¤éÅ¾Íî¡¢¤¹¤Ç¤Ëµù¶ÈÂç¹ñ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
ÆüËÜ¤Îµù¶È¤ò30Ç¯°Ê¾å¼èºà¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¤¬¡¢¿·´©¡Ø¹ñ»º¤Îµû¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤«¡©¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ü¦Á¿·½ñ¡Ë¤Ç¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¡¡
¡Ø¹ñ»º¤Îµû¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤«¡©¡ÙÏ¢ºÜÂè44²ó
¡Ø¹âµéµû¡Ö¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¡×¤Î°ãË¡Áà¶È¤Ç¡Öµù³ÍÏÈÈ¾¸º¡×¤Î½èÊ¬¤Ë¡Ä¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö°¼Á¤Êµù¶È¡×¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ö¥Þ¥°¥í¤Î¸Ï³é¡×¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
µû¤Î¥×¥í¤Î´Ö¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¡×
»ñ¸»´ÉÍý¤¬Å°Äì²½¤µ¤ì¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó°ÂÄê¤·¤Æ³Í¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤À¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¥Þ¥°¥íµù¶È¼Ô¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Îµû²Á°Â¤ËÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤Ë¼¡¤¤¤Ç¹âµé¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤ó¤»¤ó°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ÏÄã¤¯¡¢¼ûÍ×¤ÏÄã²¼¡£Î®ÄÌ²Á³Ê¤¬µÞÍî¤·¡¢¥Þ¥°¥íµùÁ¥¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢Â¿³Û¤ÎÀÖ»ú¤òÊú¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢µù¶ÈÂ¸Â³¤â´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤«¤é±ó¤¤ÆîÈ¾µå¤Çµù³Í¤µ¤ì¡¢¼ç¤ËÎäÅàÊª¤¬Î®ÄÌ¤¹¤ë¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤Ï¡¢¾å¼Á¤Î¥È¥í¤äÀÖ¿È¤¬¼è¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ë½§»Ô¾ì¤Ê¤É¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ë½§¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤è¤ê¤âÀÖ¿È¤¬´Å¤¯¡¢¤¹¤·¤Ç¤Ï¿ÝÈÓ¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¡£¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤Î¿Íµ¤¤Ïº¬¶¯¤¤¤¬±£¤ì¤¿1°Ì¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤òÆè¤¹¶¥¤ê¿Í¤â¤¤¤ë¡£
Ë½§¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤Ïµû¤Î¥×¥í¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢³Î¸Ç¤¿¤ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤ä¥á¥Ð¥Á¥Þ¥°¥í¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇ§ÃÎÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ë½§¤Î´Ø·¸¶È¼Ô¤ÏÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢µû»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô°Ê³°¤¬¡¢¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¡¢Çã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÉÑÈË¤Ë¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤ëÀÅ²¬¸©¤Î¾ÆÄÅ¹Á¤äÀ¶¿å¹Á¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î»°ºê¹Á¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤·Å¹¤Ê¤É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÂ¸ºß¤À¤¬¡¢Åìµþ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤äÁ¯µûÅ¹¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¡ÖÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¡×¡ÖÄÌ¹¥¤ß¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤Î¼ûµë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶áÇ¯¡¢µù¶È¼ÔÃÄÂÎ¤«¤éÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤ë¾õ¶·¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢µçÃÏ¤ò¾è¤êÀÚ¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÂÐºö¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÖ»úÁà¶È¤ÎÂÇ³«ºö¤Ë¡ÖYoutube¡×
±óÍÎ¥Þ¥°¥í¤Ï¤¨Æìµù¶È¤Ê¤É¤ÎÁ´¹ñÁÈ¿¥¡ÖÆüËÜ¤«¤Ä¤ª¡¦¤Þ¤°¤íµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡×¡ÊÆü¤«¤Äµù¶¨¡¦Åìµþ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç2022Ç¯ÅÙ¡¢³¤³°¤«¤é¥Þ¥°¥íÎà¤ÎÍ¢Æþ¤¬¸º¤ê¡¢ÎäÅà¥Þ¥°¥íÁ´ÂÎ¤ËÉÊÇö´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À¶¿å¹Á¤Ç¤Î¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤Î¿åÍÈ¤²²Á³Ê¤Ï¾å¾º¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬2023Ç¯ÅÙ¡¢Î®ÄÌÎÌ¤Î²óÉü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ±¹Á¤Ç¤Î¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤ÎÂç·¿µû¡Ê40¥¥í°Ê¾å¡Ë¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢1¥¥íÅö¤¿¤ê1500±ß¤Û¤É¤È¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤ËÈæ¤Ù4³äÂçË½Íî¡£¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤ä¥á¥Ð¥Á¥Þ¥°¥í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÍî¤Á¹þ¤ßÉý¤¬Âç¤¤¯¡¢µù¶È¼Ô¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤òµù³Í¤¹¤ë¥Þ¥°¥í¤Ï¤¨ÆìµùÁ¥¤Ï¡¢Î®ÄÌ¤ÎÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë¥á¥Ð¥Á¥Þ¥°¥í¤âÂ¿¤¯µù³Í¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢¹âµéµû¡¦¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤Î²Á³ÊµÞÍî¤ä¡¢Ç³Ìý¤ä»ñºà¤Î¹âÆ¡¢±ß°Â¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢µù¶È¼Ô¤Ï¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£
Æü¤«¤Äµù¶¨¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤ª¤è¤½70ÀÉ¤¬ÀÅ²¬¸©¤Î¾ÆÄÅ¹Á¤äÀ¶¿å¹Á¤Ë¥Þ¥°¥í¤ò¿åÍÈ¤²¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÆÀ¤¿2023Ç¯ÅÙ¤Îµù³Í¶â³Û¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ1ÀÉÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç7000Ëü±ß¸º¾¯¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ÐÈñ¤òº¹¤·°ú¤¯¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎµùÁ¥¤¬ÀÖ»ú¤ÎÁà¶È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Êµû²Á°Â¤¬Ä¹°ú¤±¤Ð¡¢¡Öµù¶È·Ð±Ä¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤º¡¢µù¶È´Ø·¸¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î®ÄÌ¤â´Þ¤á¤ÆÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÊÆü¤«¤Äµù¶¨¡Ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤òµù³Í¤¹¤ëµùÁ¥¤Ï¡¢±óÍÎ¥Þ¥°¥íµùÁ¥¤ÎÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¼çÎÏ¤Î¥á¥Ð¥Á¥Þ¥°¥í¤Îµù³Í¡¦Î®ÄÌÎÌ¤âº¸±¦¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¿©Âî¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò²óÈò¤·µù¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Æü¤«¤Äµù¶¨¤Ï2024Ç¯6·îËö¤«¤é¡¢¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òYouTube¡Ö¥È¡¼¥¥ç¡¼¥Þ¥°¥í¡×¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤Ï¤É¤ó¤Êµû¤«¡¢Ì£¤ÎÆÃÄ¹¤ä²òÅàÊýË¡¡¢¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤Æ¡¢¤É¤³¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢¾ÃÈñ³ÈÂç¤Ø´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÝÂê¤Ï¤ä¤Ï¤êÇ§ÃÎÅÙ¤Î¾å¾º
¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í²Á³Ê¤¬µÞÍî¤·¡¢µù¶È¼Ô¤¬µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢¿å»º¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿²¼ª¤Ë¿å¤È¤¤¤Ã¤¿¾×·â¤Ç¡¢Î®ÄÌ¤ä¾®Çä¤ê¤Ç¤ÏÇã¤¤»Ù¤¨¤ëÆ°¤¤¬½Ð¤¿¡£²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤ÎÂç¥È¥í¤ò°ì´Ó100±ß¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ÃÈñ´µ¯¤Ø¸þ¤±¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÇä¤ò¼Â»Ü¡£Ã»´ü´Ö¤À¤¬¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤â´öÊ¬¾å¾º¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤ÎÇ¯´Öµù³ÍÎÌ¤Ï2023Ç¯¤¬Ìó6100¥È¥ó¡£¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤Ç¡¢¥á¥Ð¥Á¥Þ¥°¥í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È4Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤È¾¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢»ñ¸»¤¬²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢CCSBT¤Ç¤Î·èÄê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¶áÇ¯¤ÎÆüËÜ¤Îµù³ÍÏÈ¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤Î¼¡¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¥Þ¥°¥í¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êµû¤ÎÌ¾Á°¤ä¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¼þÃÎ¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Öµù¶È¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Î®ÄÌ¤â´Þ¤á¤¿ÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÆü¤«¤Äµù¶¨¤Î´´Éô¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æü¤«¤Äµù¶¨¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«Äê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤Î²Á³Ê¤Ï¤ä¤ä²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯2·î¤Î¾ÆÄÅ¹Á¤Ë¤ª¤±¤ë¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤ÎÊ¿¶ÑÃ±²Á¤Ï1¥¥íÅö¤¿¤ê1699±ß¤ÇÁ°Ç¯Æ±·îÈæ14¡ó¾å¾º¡£1¡Á2·î¤ÎÎß·×¤Ç¤â11¡ó¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤Î²Á³Ê¤¬²óÉü¤¹¤ì¤Ð¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤è¤ê¿©¤Ù¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¾¯¡¹Çº¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤¬Å¬Àµ¤Ê²Á³Ê¤ÇÎ®ÄÌ¤·¡¢µù¶È¼Ô¤ÎÀ¸»º¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
